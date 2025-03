Soutien à l’exportation de litchis vers le marché européen

La société Mova Plus a récemment proposé au Comité populaire de Bac Giang de soutenir la promotion pour l’exportation des litchis U Hông à Phuc Hoà ainsi que des litchis à Luc Ngan. En parallèle, l’entreprise a envoyé ses employés travailler directement avec les agriculteurs locaux et les unités de conditionnement, afin de bien préparer l’exportation de 500 tonnes de litchis U Hông vers le marché européen cette année.

>> Les litchis vietnamiens deviennent familiers aux consommateurs thaïlandais

>> Mangues, avocats et litchis dans les vergers grecs, fruits du changement climatique

Photo : nhandan/CVN

Mova Plus est une entreprise spécialisée dans l’exportation de produits agricoles, elle met en œuvre une stratégie pour introduire les litchis sur le marché européen ainsi que d’autres marchés internationaux. Actuellement, en préparation de la mise en place d’activités de promotion commerciale pour les litchis en Europe, cette entreprise collabore avec des ambassades, bureaux de représentation diplomatiques et services commerciaux du Vietnam en Europe (Allemagne, France, Belgique, République tchèque…). Il y a aussi des réseaux de distribution et des plateformes de vente locales, en vue de promouvoir et valoriser les litchis de Bac Giang sur le marché européen.

Selon le président du Conseil d'administration de Mova Plus, Trân Trong Nguyên, plusieurs années de recherche sur les litchis de Bac Giang ont confirmé leur qualité exceptionnelle et leur attrait visuel, ce qui en fait un produit idéal pour les marchés internationaux.

En outre, Mova Plus a demandé aux autorités de Bac Giang de soutenir les cultivateurs liés à l'entreprise pour garantir la qualité des fruits. Elle a également participé à des activités de promotion et de mise en valeur des litchis de Bac Giang dans les pays européens (Allemagne, France, Belgique…) et dans les régions touristiques. Elle a en outre sollicité le soutien des ambassades, représentations diplomatiques et bureaux commerciaux vietnamiens à l'étranger pour faciliter la promotion et la publicité des litchis de Bac Giang.

Générer un revenu important

Photo : nhandan/CVN

Pham Van Thinh, vice-président du Comité populaire de Bac Giang, a affirmé que le litchi est une des principales cultures de la région, générant un revenu considérable pour les agriculteurs des zones clés. Un produit qui est donc une priorité pour leur développement.

Par ailleurs, Bac Giang facilite toujours les conditions pour les entreprises dans l'achat et la consommation de litchis pour les cultivateurs. Pham Van Thinh encourage les entreprises à maintenir leur collaboration avec les agriculteurs afin d'assurer la fourniture et la mise en marché des litchis. Il a également souligné que les autorités locales veilleront au respect des contrats et des processus de production, tout en guidant les agriculteurs pour garantir que les litchis répondent aux normes de qualité et aux critères d'exportation.

En 2025, le Département de l'industrie et du commerce du Vietnam se coordonne avec les unités concernées pour conseiller le Comité populaire de Bac Giang sur un plan de promotion commerciale. Ce plan met l'accent sur la promotion des spécialités dans des destinations touristiques comme Nha Trang et Phú Quôc. Le Département demande leur soutien aux bureaux de représentation diplomatique et bureaux commerciaux du Vietnam dans des pays ciblés pour élargir les exportations et développer les débouchés.

À ce jour, Bac Giang compte plus de 29.700 ha de litchis. Grâce à des conditions météorologiques favorables, le taux de floraison est élevé, promettant une récolte abondante.

Thai Hà/CVN