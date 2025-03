Le Vietnam compte 17 ports intérieurs à conteneurs

La ville portuaire de Hai Phong, dans le Nord, est en tête avec quatre ports secs : Tân Cang Hai Phong, Dinh Vu - Quang Binh, Hoàng Thành et Nam Dinh Vu. La province de Bac Ninh, également située dans le Nord, talonne avec trois ports de Tân Cang Quê Vo, Tiên Son et Tân Chi. La province méridionale de Dông Nai abrite quant à elle Tân Cang Nhon Trach et Tân Cang Long Binh.

Photo : VNA/CVN

Les huit centres de transit intercontinentaux restants sont répartis entre les provinces de Lào Cai, Phu Tho, Quang Ninh, Hà Nam, Ninh Binh, ainsi qu’à Hanoï dans le Nord, et les provinces méridionales de Bà Ria-Vung Tàu et Binh Duong.

Selon le décret gouvernemental N°38/2017/ND-CP du 4 avril 2017, les centres de transit intercontinentaux constituent un élément essentiel du réseau d’infrastructures de transport du pays. Ils constituent des plateformes logistiques clés, soutenant les opérations des ports maritimes, des aéroports, des ports fluviaux, des gares ferroviaires et des postes-frontières, tout en servant de sites de dédouanement pour les importations et les exportations.

Les ports secs remplissent des fonctions essentielles telles que la réception et l’expédition de marchandises conteneurisées, le chargement et le déchargement de marchandises à partir de conteneurs, le stockage temporaire de marchandises et de conteneurs et la fourniture de services d’entretien et de réparation de conteneurs.

VNA/CVN