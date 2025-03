Accélérer la transformation numérique au Vietnam

Le Vietnam s'est fixé pour objectif un développement rapide et durable, basé sur la science et la technologie, l'innovation, et la transformation numérique, notamment dans des secteurs émergents tels que l'intelligence artificielle (IA) et l'industrie des semi-conducteurs.

C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors du Forum politique "Le Vietnam proactif dans le développement de l'industrie des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle à l'ère nouvelle", tenu vendredi 14 mars à Hanoï.

L'événement faisait partie de la conférence internationale "Intelligence artificielle et Semi-conducteurs 2025" (AISC 2025), qui se déroule du 12 au 16 mars à Hanoï et à Dà Nang. Plus de 1.000 dirigeants, experts et représentants des grandes entreprises technologiques mondiales, telles que Google, Nvidia, AMD, Intel, Meta, IBM, TSMC, Qualcomm, etc., participent à la conférence. Celle-ci marquera l'adhésion officielle d'organisations vietnamiennes à l'AI Alliance, une alliance mondiale fondée par IBM, Aitomatic, Meta, AMD, Intel et de grandes institutions académiques, rassemblant plus de 140 membres de 25 pays, avec pour mission de promouvoir l'innovation ouverte dans le développement de l'IA.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que bien que la situation mondiale soit marquée par de nombreuses fluctuations, la paix, la coopération et le développement demeurent des tendances dominantes. Il a souligné la nécessité pour le Vietnam d'adopter une nouvelle approche inclusive, globale et universelle, en mettant l'accent sur l'unité et la coopération pour un bénéfice mutuel. Selon lui, la solidarité exige une nouvelle façon de penser. Si l'on veut aller vite, on peut y aller seul, mais si l'on veut aller loin, il faut avancer ensemble. Que l'on aille vite ou loin, il est essentiel de le faire en toute sécurité et de manière durable, a-t-il affirmé.

Motivation et innovation

Le Vietnam s'est fixé l'objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2045, bien que sa taille économique reste encore modeste. Le Premier ministre a souligné que le pays doit faire preuve de détermination, de courage et d'intelligence, car "les ressources proviennent de la pensée, la motivation naît de l'innovation, la force vient du peuple et des entreprises".

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam est déterminé à se développer sur la base de la science et de la technologie, de l'innovation, de la transformation numérique, de l'économie verte, de l'économie numérique, de l'économie circulaire, de l'économie créative, et à développer fortement les industries émergentes telles que l'intelligence artificielle (IA), le cloud computing, l'Internet des objets, et la fabrication de puces semi-conductrices.

Le Premier ministre a appelé la communauté internationale à soutenir le Vietnam dans sa transformation, notamment en réduisant les coûts de conformité à la réglementation pour la population et les entreprises, en supprimant au moins 30% des procédures administratives complexes, et en développant des infrastructures stratégiques pour l'IA, la recherche et la production de semi-conducteurs, les technologies de l'information, les télécommunications et l'énergie. Il a également fixé l'objectif de former 100.000 ingénieurs en IA et semi-conducteurs dans les prochaines années.

Afin de transformer la situation et d'accompagner le développement des industries émergentes, avec une forte détermination, le Vietnam souhaite bénéficier des conseils de la communauté internationale en matière d'orientation stratégique, de méthodologie, d'approches, et de définition des objectifs, en garantissant leur adéquation avec la réalité vietnamienne et les tendances mondiales.

Le Premier ministre a encouragé les grandes entreprises internationales à offrir davantage d'opportunités aux Vietnamiens d'accéder à des postes de direction et de gestion au sein de leurs structures, ainsi qu'à favoriser leur recrutement dans les groupes et entreprises de premier plan.

Enfin, il a affirmé que le gouvernement vietnamien s'engage pleinement à créer un environnement favorable afin que les entreprises étrangères puissent non seulement prospérer, mais aussi accélérer leur développement et maximiser leur efficacité lorsqu'elles investissent au Vietnam.

