Promouvoir les échanges économiques et commerciaux entre les entreprises françaises et vietnamiennes

Un “Forum économique” a été organisé en ligne et en présentiel le 23 septembre dans la ville portuaire de Marseille, en France, pour favoriser les échanges économiques et commerciaux entre les entreprises de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et les entreprises vietnamiennes.

Un “Forum économique” a été organisé en ligne et en présentiel le 23 septembre dans la ville portuaire de Marseille, en France par la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de l'Aix - Marseille Provence en coordination avec le consul honoraire du Vietnam à Marseille et l’Office du commerce du Vietnam en France pour favoriser les échanges économiques et commerciaux entre les entreprises de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et les entreprises vietnamiennes.

S'adressant à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Vu Anh Son, représentant en chef de l’Office du commerce du Vietnam en France, a déclaré que l'objectif de cet événement de créer des opportunités de connexion directe entre les entreprises françaises et vietnamiennes pour discuter des problématiques spécifiques, des potentiels et des difficultés de la coopération tant avec les entreprises vietnamiennes venant en France qu'avec les entreprises françaises venant au Vietnam.

Selon Vu Anh Son, grâce aux tels événements, les entreprises françaises disposeront d'informations complètes, comprendront le marché et les entreprises partenaires au Vietnam et se prépareront mieux au prochain voyage d'affaires d’une délégation d'affaires française en 2025.

Il a indiqué que la ville portuaire de Marseille en particulier et la métropole d'Aix-Marseille-Provence en général étaient des zones à fort potentiel économique, avec une variété d'entreprises participant aux activités de commerce international. Les marchandises vietnamiennes ont accès aux marchés français et européens via la porte d'entrée du port de Marseille. Il est donc nécessaire d’exploiter les opportunités permettant d’instaurer la confiance et des relations durables avec les partenaires dans cette région.

Présent au forum, le consul honoraire du Vietnam en France, Nguyên Công Tôt, a déclaré que le forum était une opportunité pour les entreprises françaises de trouver des partenaires de coopération au Vietnam dans la plupart des domaines allant de l'industrie, du commerce, de l'éducation à la culture. L'objectif immédiat est de se coordonner avec l’Office du commerce du Vietnam en France pour organiser une visite, prévue en juin 2025, d'une délégation commerciale de la métropole d'Aix-Marseille-Provence au Vietnam afin d'établir des relations mutuellement bénéfiques pour les deux pays.

Federic Ronal, vice-président de la CCI, a partagé avec la VNA la volonté de la France d'exploiter le marché vietnamien comme tremplin de développement pour les entreprises françaises. La France souhaite non seulement s’approcher au marché de consommation jeune et dynamique de plus de 100 millions de personnes au Vietnam, mais aussi ouvrir la porte au vaste marché asiatique.

Romain Birot, responsable de l'école La Cadenelle à Marseille, a déclaré qu'en mai 2023, il avait rejoint une délégation d'entreprises françaises pour visiter Hô Chi Minh Ville, rencontrer quelques partenaires, notamment dans le domaine de la formation. Lors de leur travail au Vietnam, les deux parties ont discuté de la possibilité de former à des "diplômes parallèles" dans les domaines de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme et même du commerce international. La France compte actuellement deux établissements de formation ayant établi des relations de coopération avec le Vietnam, dans la comptabilité et la gestion.

