Six marques du Vingroup figurent dans le top 100 des plus valorisées au Vietnam

Vinhomes, Vinpearl, Vincom Retail, VinFast, Vinschool et Vinmec sont les six filiales du Vingroup qui ont été honorées parmi les 100 marques les plus valorisées du Vietnam en 2024.

Photo : VNA/CVN

Cette liste a été annoncée par Brand Finance, une société mondiale d'évaluation de marques. Parmi ces filiales, Vinhomes, propriétaire de 30 zones urbaines dans tout le pays, représente la valeur la plus élevée de "l'écosystème" Vingroup, atteignant 1,414 milliard d’USD.

Vinpearl s’est classé 36e et a été désigné comme la marque la plus forte de tout le classement par Brand Finance. La valeur de cette marque a augmenté de 34%, atteignant 230 millions d’USD, surpassant ainsi de nombreuses entreprises d’État et institutions du secteur bancaire et financier. Avec plus de 20 ans de développement, le réseau Vinpearl compte 30 hôtels et resorts dans 17 destinations touristiques célèbres du Vietnam, totalisant plus de 15.900 chambres d'hôtel et de villas.

En termes de croissance de la valeur, VinFast (classé 42e) a enregistré la plus forte progression, augmentant de 142 % pour atteindre 181 millions d’USD. Selon le constructeur automobile, ce résultat découle de sa stratégie d'accès au marché ainsi que de sa devise "bonne voiture - bon prix - bon service après-vente". Aujourd’hui, VinFast vise le marché mondial.

Vincom Retail, un promoteur immobilier commercial exploitant 87 centres commerciaux à travers le pays, a également progressé, passant de la 42e place (l'année dernière) à la 39e place en 2024.

Photo : Hông Dat/VNA/CVN

Deux marques du segment social, Vinschool (éducation) et Vinmec (santé), ont également enregistré des progrès notables. La valeur de la marque Vinschool a augmenté de 109%, atteignant 45 millions d’USD, ce qui lui a permis de grimper de 20 places pour se classer 75e. Vinmec, quant à elle, fait son entrée dans le classement à la 97e place.

Le classement des marques publié par Brand Finance, une société de conseil en évaluation de marques basée au Royaume-Uni, repose sur une méthode de collecte des résultats d'évaluations indépendantes menées auprès d'experts financiers.

Selon un représentant de Vingroup, le fait d’avoir six marques dans trois domaines – technologie et industrie, commerce et services, et social – parmi les 100 meilleures, confirme la solidité du groupe, sa stratégie de développement durable et sa position dans les secteurs d'activité mondiaux. Cela contribue à renforcer la compétitivité des marques vietnamiennes tant au niveau régional qu’international.

Hông Hà/CVN