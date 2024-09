Le Vietnam s’oriente vers un pôle d'innovation technologique

Le Vietnam est en train de devenir rapidement l'une des économies les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est, portée par une main-d'œuvre jeune et instruite qui laisse sa marque sur le paysage technologique et commercial mondial, a rapporté la chaîne de télévision régionale Channel NewsAsia (CNA).

La chaîne CNA a déclaré que malgré les incertitudes mondiales et l'évolution de la dynamique commerciale, le pays a maintenu sa stabilité et sa croissance robuste. Au premier semestre 2024, l'économie vietnamienne a progressé de 6,42%, ce qui la place parmi les 20 économies à la croissance la plus rapide au monde.

L'accent mis sur la technologie et l'innovation contribue à positionner le Vietnam comme une force montante dans les secteurs des technologies de l'information et de la communication (TIC) et des semi-conducteurs.

CNA a souligné que, soutenu par plus de 70.000 entreprises technologiques, le secteur des TIC du Vietnam a connu une croissance significative, avec des revenus passant de 60,9 milliards d'USD en 2016 à 154 milliards d'USD en 2023.

Les professionnels qualifiés de la technologie du Vietnam, associés à sa vision nationale de transformation numérique, ont fait du pays un pôle attrayant pour les talents émergents, ainsi que pour la recherche et le développement. Des géants mondiaux de la technologie tels qu'Amazon, Samsung, Sumitomo Corporation et Lego ont établi des opérations ici pour exploiter le potentiel des technologies de pointe.

Les progrès du pays en matière de préparation à l'intelligence artificielle, se classant au 39e rang mondial l'année dernière, et ses ambitions de devenir un contributeur majeur à la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs d'ici 2045, soulignent son élan technologique croissant.

Avec des accords de libre-échange couvrant 56 marchés, le Vietnam est devenu une destination de choix pour les investissements directs étrangers, qui ont atteint 36,1 milliards d'USD l'année dernière, soit une augmentation de 32% d'une année sur l'autre. En outre, le Vietnam se classe au septième rang du Global Service Location Index 2023, qui mesure l’attractivité des destinations d’externalisation. Il est notamment l’un des cinq seuls pays à attirer plus de 10% des investissements mondiaux dans les nouvelles installations depuis 2017.

Avec un âge médian de 33,1 ans, la population jeune du Vietnam produit 57.000 diplômés en informatique par an, ce qui en fait une source majeure de talents informatiques dans le monde entier. Plus d’un million de Vietnamiens travaillent dans ce secteur, ce qui confirme l’influence croissante du pays dans l’industrie, a-t-il ajouté.

