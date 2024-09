Hô Chi Minh-Ville

Dialogue d'amitié 2024 : la transformation industrielle est une urgence

>> Le 2e dialogue d'amitié et le forum HEF 2024 organisés en septembre prochain

>> Hô Chi Minh-Ville sera pionnière dans la réalisation d’accords Vietnam - Japon

>> Hô Chi Minh-Ville et Chungcheongbuk coopèrent dans la formation des ressources humaines de haute qualité

Photo: BTC/CVN

L'événement a eu l'honneur d'accueillir la présence de Nguyên Van Nên, membre du Politburo et secrétaire du Comité municipal du Parti communiste du Vietnam (PCV) de Hô Chi Minh-Ville, de Phan Van Mai, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Minh Hang, vice-ministre des Affaires étrangères, ainsi que des représentants de plus de 35 délégations de dirigeants de localités internationales.

Lors de son discours d'ouverture, Phan Van Mai a déclaré que Hô Chi Minh-Ville avait choisi pour thème cette année "Transformation industrielle : expériences et priorités dans la coopération au développement", soulignant l'importance et l'urgence de cette question pour la ville et pour le monde entier.

Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la transformation industrielle est devenue une tendance mondiale, avec des investissements dans les hautes technologies et le numérique qui devraient atteindre environ 1.500 milliards d'USD d'ici 2030. Nous vivons une période de profonde transformation industrielle, où innovation et développement durable sont des facteurs clés de succès.

Une demande urgente et nécessaire

Photo: BTC/CVN

Phan Van Mai a précisé que la transformation industrielle n'est plus une simple option, mais une exigence urgente pour Hô Chi Minh-Ville et les autres grandes villes du monde. Face à la double pression du maintien de la croissance économique tout en respectant des normes strictes en matière de responsabilité environnementale et sociale, nous devons innover et nous adapter. Ce processus de transformation est alimenté à la fois par des dynamiques internes et des tendances mondiales.

D’un point de vue interne, afin de rester compétitive et de se développer durablement, Hô Chi Minh-Ville doit passer des industries traditionnelles à celles de haute technologie et à forte valeur ajoutée. Actuellement, les industries de haute technologie représentent environ 23% du PIB de la ville. L’objectif est de porter cette part à 40% d’ici 2030. Cela permettra à Hô Chi Minh-Ville de renforcer sa contribution à l’économie nationale tout en consolidant sa position de leader.

Par ailleurs, les marchés internationaux se tournent de plus en plus vers des méthodes de production durables et responsables. D'après un rapport de McKinsey & Company, 70% des entreprises multinationales se sont engagées à réduire leurs émissions de carbone d’au moins 25 % d’ici 2030. Les accords de libre-échange de nouvelle génération, tels que le CPTPP, imposent des normes plus élevées, liant le commerce au développement durable. Hô Chi Minh-Ville doit donc répondre à ces exigences pour maintenir sa compétitivité mondiale.

Photo: Tân Dat/CVN

Pour relever ces défis, la ville a mis en place une stratégie double, associant transformation verte et transformation numérique. Un rapport du ministère de la Science et de la Technologie indique que l’investissement dans les technologies numériques, telles que l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets (IoT) et le Big Data, pourrait réduire les coûts de production jusqu’à 20% et les émissions de carbone de 15%. Phan Van Mai a réaffirmé l’engagement de la ville à construire une économie durable, inclusive et résiliente, servant de modèle pour d'autres localités.

Hô Chi Minh-Ville se concentre également sur le développement des industries de haute technologie, en investissant dans l’automatisation, les usines intelligentes et les technologies de production avancées. Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), l’automatisation et l’utilisation des technologies de pointe pourraient améliorer la productivité du travail de 30% au cours des dix prochaines années, tout en réduisant la consommation de ressources naturelles et en augmentant la compétitivité.

Phan Van Mai a également insisté sur l'importance de la coopération pour réussir cette transformation. Une étude du Forum économique mondial (WEF) révèle que 60% des initiatives de transformation industrielle aboutissent grâce à la collaboration entre gouvernements, entreprises et citoyens, au niveau national comme international.

Collaboration internationale et opportunités de coopération

Photo: BTC/CVN

"Le dialogue d’aujourd’hui représente une excellente opportunité pour partager des expériences, apprendre des meilleures pratiques et explorer de nouvelles pistes de coopération. Que ce soit pour le transfert de technologies, l’investissement dans les infrastructures vertes et numériques ou la promotion de partenariats dans les industries de haute technologie, il existe de nombreuses opportunités de collaboration pour promouvoir un développement durable", a souligné Phan Van Mai. En regardant vers l’avenir, Hô Chi Minh-Ville s'engage à rester un partenaire ouvert, sincère et dynamique dans ses relations avec les localités du monde entier, convaincue que la coopération peut aider à construire un avenir meilleur pour l'humanité.

Nguyên Minh Hang, vice-ministre des Affaires étrangères, a félicité Hô Chi Minh-Ville pour l'initiative de cette conférence, qui illustre l'engagement et la créativité de la ville dans la diplomatie. Le thème de cette année reflète précisément les défis de développement actuels pour Hô Chi Minh-Ville et pour d'autres grandes villes du monde entier, et il favorisera des discussions sur la coopération en vue de relever ces défis dans les décennies à venir.

Photo : Tân Dat/CVN

De son côté, Nisith Keopanya, vice-ministre de l'Intérieur du Laos, a salué le développement rapide de Hô Chi Minh-Ville, soulignant que son pays en tirait des enseignements précieux. Le Laos espère établir des liens avec des villes spécialisées dans le commerce, l'industrie lourde et les technologies de pointe.

Ce 2e dialogue a accueilli plus de 20 contributions d'experts et de représentants de villes jumelées, dont la République de Corée, le Japon, la Chine, la Russie, les États-Unis, l’Italie, l’Australie, le Laos, ainsi que de nombreuses autres. Les délégués ont partagé des expériences que Hô Chi Minh-Ville pourrait adopter dans son processus de transformation industrielle, notamment celles des provinces japonaises de Shiga, Hyogo, Nagano, Osaka, des régions sud-coréennes de Chungcheongbuk et Gyeongsangbuk, ainsi que de San Francisco (USA), Montevideo (Uruguay), Porto (Portugal)…

Tân Dat/CVN