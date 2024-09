HanoPro colle des succès dans les industries auxiliaires vietnamiennes

HanoPro, l'un des plus grands exportateurs vietnamiens de rubans adhésifs, est un modèle de réussite dans les industries auxiliaires et dans le monde des entreprises vietnamiennes en général. La société s'efforce constamment de séduire les consommateurs, tant nationaux qu'internationaux.

>> Tendances de production d'emballages écologiques des entreprises vietnamiennes

>> Des produits de l'emballage et de l'imprimerie exposés à Hô Chi Minh-Ville

Photo : VNP/CVN

Fondée en 2002, HanoPro s'impose de plus en plus dans l'industrie de l'emballage au Vietnam et étend ses exportations à l'international. Ses usines, bureaux et succursales, répartis sur une superficie de 25.000 m² à travers le pays, témoignent de son expansion. Spécialisée dans la fabrication et le commerce de rubans adhésifs, d'emballages en plastique, de films de palettes en PE, de cartons et de granulés étanches à l'humidité, l'entreprise se distingue principalement par ses rubans adhésifs.

HanoPro propose une vaste gamme de rubans adhésifs, répondant aux exigences variées de ses clients en termes de quantité et de qualité. Sa clientèle cible comprend des usines d'investissement direct étranger (IDE) et de grandes entreprises qui, auparavant, importaient leurs rubans adhésifs. Aujourd'hui, HanoPro remplace ces sources d'importation avec des délais de livraison considérablement réduits.

En particulier, le "ruban adhésif de couverture 4AU" de HanoPro, qui a été le produit vietnamien le plus apprécié des consommateurs en 2023, domine le marché.

"Le ruban adhésif de couverture 4AU est conçu pour la réparation automobile. Nous détenons actuellement environ 70% des parts de marché pour ce produit. Résistant il adhère parfaitement, ne laisse pas de traces de colle après utilisation, et surtout, son prix est très compétitif par rapport aux produits importés similaires", explique Dô Van Quân, chef du département des ventes de HanoPro.

Sur le marché domestique, HanoPro fournit actuellement des produits d’emballage à plus de 5.000 clients dans divers secteurs, incluant des entreprises telles que Samsung, Yamaha, Toto, Orion, Honda, Sumitomo, Hyundai et LG. En ce qui concerne le marché de l'exportation, HanoPro est le premier exportateur vietnamien de rubans adhésifs et de films de palettes en PE vers des destinations telles que la République de Corée, le Japon, les États-Unis, l’Australie, la Grèce, Singapour, le Sénégal, la France, et le Nigeria.

La société s’engage à améliorer constamment la qualité de ses produits, à explorer de nouvelles approches et à appliquer des technologies modernes. Elle met également un point d'honneur à rationaliser, perfectionner et maîtriser chaque étape de sa production.

HanoPro emploie au total 290 personnes, dont plus de 50% sont des jeunes. La majorité de ses employés sont hautement qualifiés. La programmation et l’exploitation des machines sont assurées par une équipe d’ingénieurs et de techniciens formés à l’étranger. Un processus d’inspection de qualité rigoureux est effectué après chaque étape de la production.

Le slogan de HanoPro, "honnêteté, prestige, précision, dévouement, responsabilité", est affirmé par son directeur Ta Duc Son.

"L’orientation future de l’entreprise est de se concentrer sur l’élargissement du marché international, que nous considérons comme un marché potentiel. Nous mettrons également l’accent sur le marché domestique en réponse au programme +Les produits vietnamiens appréciés par les consommateurs+. Pour atteindre ces objectifs, nous renforcerons nos efforts en matière de ressources humaines, de machines et de technologie. En maîtrisant à la fois le prix et la qualité, nous espérons conserver nos clients plus longtemps et gagner leur confiance", précise-t-il.

Dans un contexte où l’essor du e-commerce et la croissance des ventes en ligne business-to-consumer (B2C) posent des défis majeurs pour les entreprises traditionnelles, HanoPro réussit à maintenir sa clientèle. Ce succès s’explique par une préparation minutieuse aux changements, avec une diversification continue de ses produits et une distribution directe aux consommateurs, sans intermédiaires.

HanoPro est un exemple emblématique d'une entreprise vietnamienne qui s’est distinguée dans les industries auxiliaires et dans le monde des entreprises vietnamiennes en général, en s'efforçant toujours de conquérir les consommateurs nationaux et internationaux. L’entreprise a reçu de nombreux certificats de mérite et récompenses prestigieux, dont la première place de la liste des produits vietnamiens appréciés des consommateurs en 2023, confirmant ainsi la valeur de ses produits et la visibilité des marques vietnamiennes.

VOV/VNA/CVN