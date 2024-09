Le Vietnam et la BM cherchent à réduire les émissions dans la riziculture

>> Pour mettre en œuvre le projet d'un million d'hectares de riziculture de haute qualité

>> Environ 2,7 milliards d'USD pour le Projet d'un million d'hectares de riz de haute qualité

Cet accord vise à soutenir un projet de développement durable ciblant un million d'hectares de riz de qualité à faibles émissions lié à la croissance verte dans le delta du Mékong d'ici 2030. Le responsable a souligné le succès initial des modèles pilotes dans plusieurs localités, qui ont montré une réduction remarquable de 30 % des coûts des semences et des intrants agricoles.

Photo : VNA/CVN

De plus, les prix du riz et les revenus des agriculteurs ont augmenté, la production étant entièrement sous contrat avec les entreprises. L'expert principal de la BM, Li Guo, a annoncé que le TCAF avait approuvé un financement total de 33,3 millions d’USD, avec la possibilité d'augmenter à 40 millions d’USD. Ce financement sera décaissé en fonction des résultats et en deux phases. L'engagement du TCAF à fournir ce financement sera valable 12 mois, et la Banque mondiale devrait approuver le financement en signant l'ERPA.

En outre, le TCAF fournira deux millions d’USD d'assistance technique, directement gérée par la Banque mondiale, pour soutenir les activités de renforcement des capacités visant à mettre en œuvre l'article 6 de l'Accord de Paris et d'autres initiatives pertinentes. Les deux parties ont convenu de la méthodologie de mesure, de déclaration et de vérification (MRV) des émissions de gaz à effet de serre provenant de la production de riz.

Ce processus MRV sera utilisé pour générer des crédits de réduction des émissions de carbone transférables à échanger avec le TCAF et soutenir les engagements du pays en matière de contributions déterminées au niveau national (NDC).

La réunion de Hanoi a également discuté des plans visant à organiser des ateliers de sensibilisation des ministères et agences concernés aux expériences en matière d'accès au marché du carbone, de signature de l'ERPA et de l'accord d'achat de résultats d'atténuation (MOPA) ou des résultats d'atténuation transférés au niveau international (ITMO), et des procédures nationales d'approbation de la signature de l'ERPA.

VNA/CVN