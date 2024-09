Des entreprises sud-coréennes sondent les opportunités d'investissement à Ninh Thuân

Une délégation de 30 entreprises sud- coréennes de l'Association des hommes d'affaires et d'investissement Vietnam - République de Corée (VKBIA) a travaillé le 23 septembre avec les dirigeants de la province de Ninh Thuân, dans le Centre - Sud, pour explorer l'environnement d'investissement local et rechercher des opportunités de partenariat commercial dans la localité.

Lors de la séance de travail, Trinh Minh Hoàng, vice-président du Comité populaire provincial, a informé les invités du potentiel, des avantages et des valeurs uniques de la province.

Photo : VNA/CVN

Ninh Thuân est la province la plus sèche du Vietnam avec une énergie de rayonnement élevée, ce qui permet à la province de développer les énergies renouvelables, a-t-il déclaré, ajoutant que la province espère devenir le plus grand centre énergétique du pays.

Il a présenté les produits agricoles typiques de Ninh Thuân, notamment le raisin, les pommes, l'ail, les asperges vertes, l'aloe vera, la chèvre et le mouton. Actuellement, Ninh Thuan compte 182 produits reconnus OCOP (Une commune, un produit), a-t-il déclaré, notant que de nombreuses entreprises sud- coréennes ont investi dans la province pour produire des produits agricoles destinés à l'exportation.

Trinh Minh Hoàng a également souligné la situation stratégique et le solide système d'infrastructures de la localité avec trois parcs industriels à grande échelle et plus de 105 km de littoral ainsi que de nombreux paysages intacts.

Le responsable provincial a déclaré que Ninh Thuân vise à stimuler le développement des principaux piliers économiques, notamment les énergies renouvelables, l'énergie propre, le tourisme de haute qualité, l'industrie de transformation, la production d'équipements d'énergie renouvelable, l'agriculture de haute technologie, l'économie maritime et l'industrie immobilière.

La province a mis en place de nombreuses politiques et mécanismes pour attirer les investisseurs, a-t-il déclaré, promettant que la localité encourage toujours les investisseurs étrangers, dont ceux de la République de Corée, à investir dans la province. Il a demandé le soutien de la VKBIA pour mettre en relation Ninh Thuân et les investisseurs sud-coréens.

Le président de la VKBIA, Trân Hai Linh, a reconnu le potentiel et les avantages de Ninh Thuan et a affirmé que les entreprises sud-coréennes s'intéressent à l'agriculture et au tourisme de haute technologie de la localité.

Plusieurs entreprises et organisations sud-coréennes se sont installées à Ninh Thuan, dont le groupe CJ, et des agences de voyage de Gwangju, Jeju et Séoul ont également manifesté leur intérêt pour la localité.

Lors de la réunion, de nombreuses entreprises sud-coréennes ont également exprimé leurs impressions sur le potentiel et les avantages de développement de Ninh Thuân. Certaines ont déclaré qu'elles étaient prêtes à apporter des machines et des équipements technologiques de pointe au Vietnam en général et à Ninh Thuan en particulier pour investir dans la production d'engrais biologiques organiques ou de smartphones et de tablettes.

À cette occasion, les entreprises sud-coréennes ont visité un certain nombre d'entreprises à Ninh Thuân.

À ce jour, Ninh Thuân a reçu 31 projets d'aide non remboursable de la République de Corée, d'une valeur totale engagée de 2,4 millions de dollars, ainsi qu'un autre soutien de l'Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA).

VNA/CVN