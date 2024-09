La région du Sud-Est s’efforce d’accueillir une nouvelle vague d’investissements

>> Binh Duong veut attirer des investissements pour les parcs industriels de nouvelle génération

>> Dông Nai attire plus d’un milliard d'USD d’IDE en sept mois

>> Bà Ria-Vung Tàu attire 1,87 milliard d’USD d’IDE en huit mois

Photo : VNA/CVN

Ces dernières années, les provinces du Sud-Est ont déployé des efforts pour promouvoir la réforme administrative, améliorer l'environnement des investissements et se concentrer sur le développement des ressources humaines pour répondre aux besoins des entreprises.

Selon l'évaluation des autorités, les localités du Sud-Est s'efforcent continuellement d'améliorer l'environnement des affaires afin d'attirer davantage les investisseurs étrangers. Ceci est considéré comme la "clé" pour atteindre les objectifs de développement à long terme, de manière fondamentale et durable.

Résultats positifs



Selon Dr. Pham Dinh Dzu, Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville (HUTECH) : L’"axe" du développement de la région comprend les provinces de Dông Nai, Binh Duong, Bà Ria-Vung Tàu. Le développement économique, la diversification de l'offre d'investissement sont tous concentrés sur cet "axe". Ce sont ces facteurs qui attirent fortement les capitaux d’investissement étrangers.

Bà Ria-Vung Tàu s'efforce de devenir le leader de la région du Sud-Est en matière d'attraction de l’investissement direct étranger (IDE). Jusqu'à présent, la province compte 476 projets d'IDE pour un capital total de 33,298 milliards d'USD. Au cours des 7 premiers mois de 2024, les capitaux d'investissement nouveaux et renforcés ont atteint plus de 1,7 milliard d'USD, soit 87% du plan annuel, dont 20 nouveaux projets d'IDE cumulant 1,5 milliard d'USD.

Selon Nguyên Huu Nguyên, directeur du département du Plan et de l'Investissement de Dông Nai, c'est grâce à une réflexion révolutionnaire et à la promotion des potentiels et des avantages que le nombre des capitaux étrangers injectés dans la province au cours des 8 premiers mois a atteint plus d'un milliards de dollars, en hausse de 34% sur un an. À présent, plus de 46 pays et territoires investissent dans la province avec 1.667 projets valides, pour un capital total de plus de 34 milliards d'USD.

Binh Duong a également obtenu des résultats positifs en attirant les investissements, en particulier les IDE. Binh Duong est la 7e localité du pays en attraction des capitaux d'investissement étrangers avec un capital total enregistré de 911 millions d'USD au cours des 8 premiers mois de cette année. À présent, la ville de Binh Duong se classe au troisième rang, derrière Hô Chi Minh-Ville et Hanoï, dans l'attraction des IDE, avec 4.354 projets valides pour une valeur de plus de 40,9 milliards d'USD, a précisé Pham Trong Nhân, directeur du département provincial du Plan et de l’Investissement.

D’autres provinces, comme Tây Ninh et Binh Phuoc, sont également des localités qui concentrent leurs efforts et prennent continuellement des mesures fortes pour attirer davantage les IDE dans l'industrie et l'agriculture.

Photo : VNA/CVN

Dr. Pham Dinh Dzu a déclaré que le Sud-Est était la zone attirant le plus grand nombre d'IDE, représentant 41,1% du capital total des IDE du pays. Les flux d'IDE se versent principalement dans le secteur industriel et aident la région de Sud-Est à devenir un centre industriel et d'exportation majeur du pays.

Les provinces de la région innovent continuellement, créant un attrait unique pour chaque localité d'attirer les IDE, avec plus de qualité et d'efficacité.

Binh Duong, Dông Nai et Bà Ria-Vung Tàu ont créé un "axe" central de développement attrayant pour les investisseurs. Selon le département du Plan et de l’Investissements de Bà Ria-Vung Tàu, l'avantage de la province est que les parcs industriels de la région sont situés à proximité du système portuaire en eau profonde, très pratique pour les activités d'importation et d'exportation.

Innover pour attirer les investisseurs

Bà Ria - Vung Tàu a modifié sa méthode d'attraction des investissements pour donner la priorité aux industries de haute technologie avec une série de critères visant à protéger l'environnement, à utiliser moins d'énergie et de main-d'œuvre.

Contrairement à Bà Ria-Vung Tàu, qui attire les investisseurs grâce à son système portuaire en eau profonde, Dông Nai attire les investisseurs grâce à son économie aéronautique.

Selon le directeur du département du Plan et de l’Investissement de Dông Nai, Nguyên Huu Nguyên : À Dông Nai, l'aéroport international de Long Thành est considéré comme l'élément central permettant le développement économique dans les domaines des infrastructures de transport, de l'industrie, des services et de la logistique. Le système urbain se développe dans une direction moderne, intelligente, durable et richement identifiable, caractérisée par le développement de zones urbaines aéroportuaires et de zones urbaines écologiques de classe internationale.

Binh Duong est reconnue pour les investisseurs nationaux et étrangers comme une province dynamique, offrant un environnement d'investissement vivant et attrayant, ainsi qu'une zone industrialisée moderne avec des infrastructures et des bases techniques remarquablement développées. Ce sont là quelques-uns des principaux facteurs qui permettent à la province de Binh Duong d'attirer constamment les investisseurs étrangers.

Le directeur du département du Plan et de l’Investissement de Binh Duong, Pham Trong Nhân, a dit "Pour obtenir ces résultats impressionnants en matière d'attraction d'investissements, Binh Duong a su maximiser ses avantages compétitifs en termes de situation géographique et naturelle. La province a également mis en œuvre une réforme administrative et améliore l'environnement d'investissement. Elle se concentre aussi sur le développement des ressources humaines pour répondre aux exigences de développement."

Selon Dr Pham Dinh Dzu, pour accueillir la nouvelle vague d'investissements, les provinces du Sud-Est doivent ajuster leur structure de formation : réduire le nombre de formations dans les domaines de recherche scientifique fondamentale et augmenter le nombre de formations dans les domaines des sciences appliquées afin de fournir des ressources humaines aux nouveaux investisseurs dans la haute technologie et d'augmenter le nombre de startups dans le développement de haute technologie.

VNA/CVN