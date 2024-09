HDF Energy s’intéresse aux projets l'hydrogène vert au Vietnam

La société Hydrogène de France SA (HDF Energy), une entreprise énergétique française, vient de signer un protocole d'accord avec le Service de l'industrie et du commerce de la province de Quang Ngai (Centre) pour démontrer son engagement à promouvoir des projets d'hydrogène vert et d'énergie renouvelable dans cette province.

Photo : PVN/CVN

Suite à ce protocole d'accord, signé par le directeur dudit Service provincial, Vo Van Rân, et le directeur exécutif de HDF Energy pour l'Asie, Mathieu Geze, HDF Energy et ledit Service de Quang Ngai s'engagent à favoriser le développement de projets d'énergies renouvelables et d'hydrogène vert.

L'accent sera mis sur la recherche et l'intégration de nouvelles technologies de HDF Energy, notamment les centrales électriques à hydrogène utilisant les technologies HyPower (Gas-to-Power) et Renewstable® (Power-to-Power).

L’objectif est de fournir des sources d'énergie propres au réseau électrique national et aux grands consommateurs d'électricité, tels que les usines chimiques, les raffineries pétrochimiques et les producteurs d'acier.

La province de Quang Ngai, avec la zone économique de Dung Quât (comprenant une raffinerie de pétrole et un port maritime), est l'emplacement optimal pour produire de l'électricité à partir d'hydrogène vert ou de piles à combustible avancées, en utilisant la technologie de HDF Energy. L’objectif est de contribuer à améliorer l'efficacité et la durabilité des systèmes énergétiques locaux.

Photo : VNA/CVN

Selon Vo Van Rân, Quang Ngai dispose d'un fort potentiel pour développer les énergies renouvelables et les infrastructures industrielles. L'hydrogène vert est une priorité pour l’essor de cette province dans un avenir proche, notamment dans les zones reculées et sur les îles.

"Nous espérons établir une coopération efficace avec les investisseurs et les développeurs disposant de technologies telles que celles de HDF Energy pour des projets d'hydrogène dans Quang Ngai", a-t-il déclaré.

Doté d'abondantes ressources éoliennes et solaires grâce à son avantage géographique, le Vietnam prend des mesures importantes pour développer la production d'énergie renouvelable, contribuant ainsi à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050.

"Cette coopération vise à trouver des solutions énergétiques durables, en profitant des atouts stratégiques de la province de Quang Ngai pour promouvoir l'innovation et l'amélioration environnementale dans le domaine de l'hydrogène", a indiqué le directeur exécutif de HDF Energy pour l'Asie, Mathieu Geze.

Hai Anh/CVN