Le Vietnam participe à la 60e réunion du Comité directeur de l'ASOSAI

La réunion, coprésidée par le Bureau national d'audit du Royaume de Thaïlande - président de l'ASOSAI pour le mandat 2021-2024, et le Bureau national d'audit de la Chine - secrétaire général de l'ASOSAI, a rassemblé des représentants de 12 membres du Comité directeur de l'ASOSAI, dont la Thaïlande, la Chine, l'Inde, le Japon, l'Arabie saoudite, la République de Corée, la Malaisie, la Russie, le Pakistan, les Philippines, la Turquie et le Vietnam.

Photo: VNA/CVN

Des représentants du Comité d'audit de l'ASOSAI et de l'Initiative de développement de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI) étaient également présents.

Dans son allocution d'ouverture, le président du Bureau national d'audit du Royaume de Thaïlande, Chanathap Indamra, s'est réjoui du développement sans cesse de l'ASOSAI. Cette progression se manifeste notamment par la création de groupes de travail dédiés aux enjeux émergents de l'audit et par le renforcement de la collaboration avec les institutions supérieures de contrôle (ISC) et les organisations internationales pertinentes en vue d'approfondir les connaissances et l'expérience dans le domaine de l'audit public.

Girish Chandra Murmu, contrôleur et auditeur général de l'Inde, a mis en avant l'importance cruciale de la réunion dans l'orientation et la gestion des activités de l'ASOSAI. Il a souligné que cet événement offre aux ISC une plateforme propice au renforcement de la coopération et à l'échange d'idées stratégiques dans le domaine de l'audit public, contribuant ainsi à consolider la solidarité et le soutien mutuel entre les ISC.

Au cours de la réunion, les membres du Comité directeur de l'ASOSAI ont présenté 18 rapports couvrant un large éventail de sujets. Ces rapports ont abordé, entre autres, les activités du Comité directeur et du Secrétariat de l'ASOSAI depuis la 59e réunion, la gouvernance financière de l'organisation, les initiatives du Comité de développement des capacités, et le plan stratégique de l'ASOSAI, le 13e projet de recherche de l'ASOSAI et les résultats de la Déclaration de Bangkok.

Au nom de la SAV, l'auditeur général adjoint Bui Quoc Dung a voté pour approuver le procès-verbal de la 59e réunion du Comité directeur de l'ASOSAI, présenté par un représentant de l'ISC thaïlandaise.

Selon le programme, la délégation de l'Audit d'État du Vietnam participera, du 24 au 27 septembre, à la séance d'ouverture ainsi qu'aux première et deuxième séances plénières de la 16e Assemblée générale de l'ASOSAI. En marge de ces sessions, elle aura des rencontres bilatérales avec les ISC partenaires.

L'ASOSAI, l'un des sept groupes régionaux de l'INTOSAI, a été fondée en 1979 avec 11 membres initiaux, dont le nombre passe désormais à 48.

VNA/CVN