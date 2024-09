Vietjet et Honeywell échangent un accord de coopération

Vietjet Airlines et la société d'ingénierie aérospatiale américaine Honeywell Aerospace viennent d'échanger un accord de coopération, portant sur la fourniture d'équipements électroniques et de services techniques aéronautiques à la flotte moderne et économe en carburant de la compagnie aérienne. L'événement s'est tenu en présence du secrétaire général et président Tô Lâm, dans le cadre de son voyage de travail aux États-Unis.

>> Réservez vos billets pour le Têt et voyagez à moindre coût avec Vietjet

>> Vietjet : des réductions jusqu'à 50% sur les billets Deluxe

Photo : VJ/CVN

L'échange de l'accord, avec la présence du directeur général de Vietjet, Dinh Viêt Phuong, et du représentant du groupe Honeywell, Joseph Vitulli, marque une étape majeure dans la modernisation de la flotte de Vietjet. Il inclut la fourniture d'équipements avioniques, ainsi que des services liés aux systèmes électriques et au groupe auxiliaire de puissance (APU) pour les avions de nouvelle génération A330neo et les appareils à fuselage étroit récemment acquis par la compagnie.

Vietjet mettra également en œuvre des solutions visant à réduire les émissions de carbone et à surveiller l'efficacité énergétique de ses avions grâce aux technologies Honeywell Flight Efficiency, appliquées à l'ensemble de sa flotte.

Dinh Viet Phuong a déclaré : "Cet accord représente une nouvelle étape dans le partenariat à long terme entre Vietjet et Honeywell. Nous restons déterminés à promouvoir une croissance durable et à soutenir les initiatives de transformation verte, avec pour objectif de réduire les émissions tout en développant notre réseau de vols intercontinentaux. Les technologies avancées de Honeywell nous permettront de mieux répondre aux attentes des passagers en offrant des vols plus confortables, sûrs, de qualité et respectueux de l'environnement, tout en poursuivant notre développement durable en accord avec les objectifs ESG des compagnies aériennes".

Photo : VJ/CVN

Joseph Vitulli a ajouté : "Nous sommes ravis d’étendre notre coopération avec Vietjet à travers cet accord. Honeywell collabore avec Vietjet depuis près d'une décennie et reste pleinement engagé à l’accompagner dans la réalisation de ses objectifs à long terme, tout en offrant la meilleure expérience de vol possible aux passagers. Nous avons une solide expérience dans le développement de solutions permettant de réduire les émissions de carbone et d'optimiser la consommation de carburant grâce à l'analyse des performances des appareils, tout en partageant les meilleures pratiques au sein de notre groupe".

Classée 7 étoiles sur 7 en matière de sécurité par AirlineRatings, Vietjet est reconnue comme la compagnie aérienne low-cost la plus sûre au monde. Sa flotte, composée d'appareils modernes et économes en carburant, affiche un taux de fiabilité technique de 99,6%, parmi les meilleurs au monde. En collaborant avec Honeywell et d'autres grands acteurs de l'industrie aéronautique, Vietjet continue d'investir dans de nouvelles technologies pour offrir une expérience de vol de qualité aux passagers à l'échelle mondiale.

Texte : Minh Thu/CVN