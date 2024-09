La transformation logistique du Vietnam contribue à stimuler les exportations vers l'UE

Un forum sur la saisie des opportunités offertes par l'accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA) et les changements dans le secteur de la logistique pour soutenir les exportations vietnamiennes vers le marché de l'Union européenne (UE), a été organisé par le Département du marché euro-américain du ministère de l'Industrie et du Commerce à Hô Chi Minh-Ville le 23 septembre.

Selon la directrice générale adjointe du département, Nguyên Thao Hiên, 2024 marque la 4e année depuis l'entrée en vigueur de l'EVFTA. Ces dernières années, l'accord a servi de levier pour aider le Vietnam et l'UE à maintenir la dynamique de croissance de la coopération commerciale bilatérale, malgré les impacts négatifs de la pandémie de COVID-19 ainsi que les conflits géopolitiques.

Rien qu'au cours des huit premiers mois de 2024, les échanges bilatéraux entre le Vietnam et l'UE ont atteint près de 45 milliards d'USD, en hausse de 15,8% par rapport à l'année précédente. Les exportations du Vietnam vers l'UE se sont élevées à 34,1 milliards d'USD, soit une augmentation de 17,4% par rapport à la même période en 2023.

Nguyên Thao Hiên a déclaré que ces chiffres reflètent la reprise économique de l'UE et la capacité d'adaptation des entreprises vietnamiennes à saisir les opportunités offertes par l'EVFTA, notamment les contributions positives du secteur logistique vietnamien et de ses partenaires.

Elle a toutefois noté que les activités d'import-export entre le Vietnam et l'UE sont également confrontées à de nombreux défis en raison de l'imprévisibilité du marché, de la reprise fragile de la demande des consommateurs dans l'UE et des conflits politiques et militaires en cours dans plusieurs régions qui ne montrent aucun signe d'apaisement.

En outre, les marchés d'exportation, en particulier l'UE, exigent de plus en plus une écologisation de la chaîne de valeur, dont la production et le transport des marchandises. Dans ce contexte, pour accroître l'efficacité des exportations, parallèlement aux efforts déployés par les entreprises manufacturières, le secteur logistique vietnamien doit continuer à améliorer les infrastructures et la capacité opérationnelle, et à minimiser les coûts pour rester compétitif.

Chandler So, Pdg de GEODIS Vietnam, a déclaré que la participation du Vietnam à de nombreux accords de libre-échange, tels que l'Accord global et progressiste de partenariat transpacifique (CPTPP) et l'EVFTA, a contribué à stimuler la croissance de la production pour les exportations.

Les guerres commerciales et la pandémie de COVID-19 ont forcé les fabricants à diversifier leurs réseaux de transport, a déclaré So, ajoutant que ces facteurs ont contribué à l'émergence du Vietnam en tant que pôle manufacturier de premier plan dans l'ASEAN.

Carlos Zepeda, économiste maritime senior, a déclaré que la croissance de la production et la demande connexe de matières premières pour la production ont stimulé le commerce maritime du Vietnam au cours des 20 dernières années.

Les liens entre les chaînes de valeur régionales et les faibles coûts de main-d'œuvre ont fait du Vietnam une base d'exportation pour de nombreuses multinationales. Cela sert de base à la promotion du développement du secteur logistique vietnamien pour répondre à la demande de transport de marchandises à l'exportation, a-t-il déclaré.

Concernant les relations commerciales avec l'UE, Carlos Zepeda, a déclaré que le Vietnam émergeait comme un fournisseur majeur de biens de consommation et de mode pour l'Europe. La nation d'Asie du Sud-Est s'est également positionnée comme un fournisseur clé d'autres produits à valeur ajoutée, devenant le troisième plus grand fournisseur de biens de haute technologie de l'Europe après la Chine et les États-Unis. On prévoit que le volume du commerce de conteneurs entre le Vietnam et l'Europe pourrait doubler d'ici 2050.

Le Vietnam doit faire des efforts pour améliorer les infrastructures en intégrant des ports à grande échelle avec des zones et des pôles industriels afin de maximiser l'efficacité et de réduire les coûts logistiques, a-t-il noté.

Trân Ngoc Quân, conseiller commercial vietnamien auprès de l'UE et de la Belgique, a déclaré qu'en plus du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM) de l'UE, les entreprises exportatrices vietnamiennes doivent prêter attention aux exigences de l'UE en matière de contrôle des émissions dans le transport maritime, car cela pourrait augmenter les coûts logistiques internationaux.

Le Vietnam est actuellement le 16e partenaire commercial de l'UE, le 3e exportateur et le 5e importateur de l'Europe. Le pays exporte principalement des téléphones, des produits électroniques, des chaussures, des machines et des textiles vers l'UE.

