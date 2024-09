Vietnam Airlines conforte son positionnement sur le marché américain

La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a été un partenaire commercial important et fiable de nombreuses sociétés et entreprises américaines de premier plan au cours de ces 30 dernières années. En particulier, elle a bien rempli son rôle de pont aérien reliant le Vietnam et les États-Unis.

"Les résultats de plus en plus positifs de l’exploitation de la ligne aérienne directe entre Hô Chi Minh-Ville et San Francisco (une des portes d’entrée commerciales importantes des États-Unis) permet à la compagnie aérienne nationale du Vietnam d’affirmer sa solide position aux Etats-Unis - le marché de l’aviation le plus grand et le plus compétitif au monde", a déclaré Dang Anh Tuân, directeur général adjoint de Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines est la seule compagnie aérienne du Vietnam qui effectue des vols directs entre le Vietnam et les États-Unis, avec sa ligne Hô Chi Minh-Ville - San Francisco opérationnelle depuis novembre 2021,

Aux États-Unis, on recense environ plus de 2,2 millions de Vietnamiens d’outre-mer, représentant plus de 50% de la diaspora vietnamienne dans le monde. De plus, le Vietnam figure dans le top 6 des pays étrangers ayant des étudiants dans les établissements d’enseignement supérieur américains. Raison pour laquelle la ligne Vietnam - États-Unis est toujours attractive pour n’importe quelle compagnie aérienne.

En 2023, Vietnam Airlines a opéré 388 vols Hô Chi Minh-Ville - San Francisco, transportant près de 87.000 passagers, soit une augmentation de 26% par rapport à 2022. Le taux moyen d’utilisation des sièges a atteint 81%, en hausse de 9 points par rapport à 2022.

Au cours des 6 premiers mois de 2024, Vietnam Airlines a exploité 200 vols, transporté 47.500 passagers (+16% par rapport à la même période de 2023), avec un taux moyen d’utilisation des sièges de 84%.

En particulier, bien qu’elle n’opère que 4 vols/semaine, Vietnam Airlines détient actuellement 35% des parts de marché sur cette liaison, se hissant au 1er rang en devançant des concurrents comme EVA Air, China Airlines, Asiana Airlines...

En plus d’exploiter directement la ligne directe Hô Chi Minh-Ville - San Francisco, Vietnam Airlines coopère également étroitement avec des partenaires américains dans le transport de passagers et de marchandises, notamment Delta Airlines, United Airlines, American Airlines, Alaska Airlines et Hawaiian Airlines.

Concernant l’industrie aéronautique, cette entreprise vietnamienne a signé et met en œuvre des contrats sur l’utilisation des services logiciels techniques de gestion des avions et la maintenance des moteurs pour A321 et B787 avec ses partenaires comme Pratt & Whitney, GE, IAE…

Ainsi, Vietnam Airlines a bien rempli son rôle de pont important dans la coopération aérienne pour promouvoir les relations économiques et politiques entre le Vietnam et les États-Unis, notamment pour dynamiser les échanges commerciaux.

