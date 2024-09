Biélorussie - Vietnam

Encore un grand potentiel de coopération en matière de commerce et d’investissement

Dans la matinée du 23 septembre, à Hô Chi Minh-Ville, les Journées de Minsk et le Forum des affaires Biélorussie - Vietnam 2024 se sont officiellement tenus au siège de l'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville. L'événement a attiré de nombreux dirigeants et représentants d'entreprises des deux pays.

>> Le Vietnam affirme attacher de l’importance aux liens avec la Biélorussie

>> Le Vietnam chérit son amitié et sa coopération avec la Biélorussie

>> L'ALE stimule le commerce entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique

>> Vietnam - Biélorussie : renforcement de la coopération entre les jeunes

Lors de son discours d'ouverture, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, a salué les relations amicales traditionnelles entre le Vietnam et la Biélorussie, établies en 1992. Il a souligné l'importance de la coopération bilatérale, marquée par de nombreux développements positifs, une confiance mutuelle accrue et des échanges réguliers de délégations à tous les niveaux.

Une nouvelle étape de développement

La visite officielle du Premier ministre biélorusse Roman Golovchenko au Vietnam en décembre 2023 a ouvert une nouvelle ère de coopération plus approfondie. L'événement d’aujourd’hui marque ainsi une nouvelle étape dans les relations entre Hô Chi Minh-Ville et Minsk, tout en renforçant la coopération économique, commerciale et en matière d'investissements entre le Vietnam et la Biélorussie.

Le vice-président du Comité populaire municipal a également mentionné que le chiffre d'affaires des échanges commerciaux entre le Vietnam et la Biélorussie en 2023 avait atteint 65,3 millions d'USD. Au premier trimestre 2024, la Biélorussie a investi 32,25 millions d'USD dans trois projets au Vietnam. La mise en œuvre de l'Accord de libre-échange (ALE) avec l'Union économique eurasiatique (UEEA), dont la Biélorussie est membre, constitue un levier important pour la promotion des relations futures.

Actuellement, Hô Chi Minh-Ville, avec une économie de plus de 60 milliards d'USD et une population de 13 millions d'habitants, représente près de 20% du PIB national et 25% des recettes budgétaires. La ville joui également d'infrastructures modernes et de connexions internationales stratégiques. Elle applique des mécanismes spécifiques pour attirer les investisseurs et ambitionne de devenir un centre économique, financier et de services de premier plan en Asie, ainsi qu'une destination attractive à l'échelle mondiale.

"Le chiffre d'affaires des importations et des exportations entre Hô Chi Minh-Ville et la Biélorussie ne reflète pas pleinement le potentiel de coopération entre les deux parties. Hô Chi Minh-Ville espère que cet événement permettra de renforcer la coopération commerciale et en matière d'investissements avec la Biélorussie, en particulier avec Minsk, dans des secteurs tels que la production, la fabrication, les soins de santé, l'alimentation, la mode, les services logistiques, etc", a déclaré Vo Van Hoan.

Ce dernier a également exprimé sa confiance dans le succès des Journées de Minsk à Hô Chi Minh-Ville et du Forum des affaires Biélorussie - Vietnam, estimant que ces événements ouvrent de nombreuses opportunités de coopération pour les entreprises des deux pays. Il a affirmé que la ville s'engageait à accompagner les entreprises, notamment biélorusses, pour créer des conditions favorables à leur développement durable au Vietnam.

De son côté, Nadzeya Lazarevich, première vice-présidente du Comité exécutif de la ville de Minsk, a souligné que le Forum des affaires Biélorussie - Vietnam 2024 représentait une excellente occasion de renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays, ainsi qu’entre Hô Chi Minh-Ville et Minsk.

L'ambassadeur de Biélorussie au Vietnam, Uladzimir Baravikou, a rappelé que les Vietnamiens se souvenaient des célèbres motos Minsk des années 1980-1990. De leur côté, les Biélorusses apprécient les produits vietnamiens tels que le riz, le caoutchouc et les équipements électroniques. Le fait que les deux pays soient membres de l'Union économique eurasiatique constitue une base solide pour approfondir leur coopération.

Un potentiel économique à exploiter

Evgeny Russak, directeur général adjoint du Centre national de marketing de Biélorussie, a présenté la Biélorussie comme un pays de plus de 9 millions d'habitants faisant partie de l'Union économique eurasiatique, qui regroupe 184 millions de personnes et bénéficie d'une politique douanière unifiée. La Biélorussie, dont plus de 63% de la production est destinée à l'exportation, est spécialisée dans des secteurs tels que la pétrochimie, la métallurgie, les machines, le textile et l'industrie du bois. Elle importe principalement de l'énergie, des matières premières, des pièces détachées et des équipements technologiques.

Selon M. Russak, les deux pays partagent des atouts dans l'agriculture, la Biélorussie étant spécialisée dans les machines agricoles et les engrais, tandis que le Vietnam excelle dans la production alimentaire. Ils pourraient également coopérer dans la production automobile, les moyens de transport électriques et les machines de construction. Par ailleurs, la Biélorussie pourrait partager son expertise en matière d'industrie médicale de pointe avec le Vietnam.

Renforcer la collaboration commerciale

Hô Thi Quyên, directrice adjointe du Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), a déclaré que le Forum des affaires avait pour objectif de favoriser les échanges commerciaux dans divers secteurs : commerce, textile, alimentation, finance, mécanique, éducation, logistique, santé, etc. Le comité d'organisation souhaite renforcer la collaboration avec l'Agence nationale biélorusse pour le marketing, ainsi qu'avec le Consulat général de Biélorussie à Hô Chi Minh-Ville, afin de maximiser les opportunités commerciales et d'investissement entre les deux pays.

Elle a également rappelé que Hô Chi Minh-Ville avait mis en place des politiques visant à promouvoir la croissance durable, notamment dans des secteurs à haute valeur ajoutée comme la technologie, les services financiers verts et les industries propres. La ville encourage la participation des investisseurs dans des initiatives respectueuses des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

"Hô Chi Minh-Ville espère que, grâce aux efforts conjoints des deux pays, nous pourrons œuvrer pour un avenir plus vert et plus durable, tout en contribuant aux objectifs de développement durable à l'échelle mondiale", a conclu Hô Thi Quyên.

Texte et photos : Tân Dat/CVN