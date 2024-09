États-Unis

Les entreprises mécaniques de Hô Chi Minh-Ville sondent des opportunités commerciales

L'Association municipale des entreprises mécaniques et électriques de Hô Chi Minh-Ville (HAMEE), en collaboration avec le Bureau commercial du Vietnam aux États-Unis et la Chambre de commerce des Américains d'origine asiatique (AACC), a récemment organisé un forum de promotion commerciale Vietnam - États-Unis sur les technologies intelligentes.

Photo : VNA/CVN

L’HAMEE regroupe plus de 30 entreprises membres, représentant des secteurs tels que l’industrie auxiliaire, les composants de traitement, les machines de fabrication et d'automatisation, les équipements électriques et l'énergie, ainsi que les structures en acier et les racks de stockage. Grâce à ce forum, l'Association visait à présenter les atouts et les capacités des entreprises vietnamiennes et à explorer les opportunités de collaboration avec des partenaires américains et internationaux.

Selon le vice-président de l’HAMEE, Diêp Bao Canh, c'était la première fois que les entreprises membres de l'association recherchent des opportunités de coopération commerciale aux États-Unis, dans l'intention d'importer leurs produits mécaniques et d'autres produits vietnamiens aux États-Unis.

Certains membres de l’HAMEE ont vendu leurs produits sur le marché américain et ont reçu des évaluations plus élevées que ceux d'autres pays d'Asie du Sud-Est, a-t-il noté.

Les entreprises américaines et asiatiques-américaines ont montré leur admiration pour le développement de la technologie intelligente et les qualifications et compétences de la jeune main-d'œuvre vietnamienne.

À cette occasion, HAMEE et AACC ont signé un protocole d'accord sur le renforcement de la coopération commerciale et d'investissement, la promotion des échanges de délégations commerciales entre les deux pays et la participation à des séminaires, des études spéciales et des expositions dans les deux pays et la région.

Auparavant, les membres de l’HAMEE avaient participé au deuxième Salon international des technologies de fabrication (IMTS) 2024 à Chicago, qui a réuni des fabricants et des acheteurs réputés. L'exposition avait offert une bonne occasion aux entreprises mécaniques et électriques vietnamiennes et aux industries auxilaires de présenter et d'affirmer la qualité de leurs produits.

VNA/CVN