Promouvoir le rôle pionnier et la créativité des travailleurs

Dans un climat d’enthousiasme généralisé au sein de la population, de nombreuses villes et provinces dans l’ensemble du pays organisent des programmes pour célébrer le 138 e anniversaire de la Journée internationale des travailleurs et lancer le Mois des ouvriers.

Photo : VNA/CVN

Dans la mégapole du Sud, la Fédération du travail de Hô Chi Minh-Ville a déclenché cette année le 16e Mois des ouvriers, placé sous le thème “Solidarité ouvrière - Mise en œuvre de la Résolution”.

Selon Pham Chí Tâm, vice-président de ladite organisation, l’édition de 2024 vise à sensibiliser, encourager et motiver les cadres, syndiqués et travailleurs à agir conformément aux résolutions des congrès syndicaux à tous les niveaux, du XIIe Congrès syndical de la ville et du XIIIe Congrès syndical du Vietnam pour le mandat 2023-2028.

“Cet événement est destiné à renforcer l’esprit immuable de la Journée internationale des travailleurs du Premier mai en protégeant leurs droits et intérêts légitimes, et en stimulant l’attention des autorités, du patronat et de la société dans son ensemble pour bâtir une classe ouvrière vietnamienne moderne et puissante”, a-t-il expliqué.

Photo : CTV/CVN

La série d’activités organisées dans le cadre du 16e Mois des ouvriers en 2024 permettra aux unités syndicales à Hô Chi Minh-Ville de promouvoir le rôle de pionniers des syndiqués et travailleurs en termes d’innovation et de créativité, de développement d’initiatives et d’améliorations techniques pour accroître la productivité, de promotion de la croissance économique nationale, contribuant à la garantie d’emploi et à l’amélioration du niveau de vie.

Pour concrétiser les objectifs du Mois des ouvriers 2024, le Comité d’organisation met en œuvre une série d’activités importantes visant à mettre en pratique les résolutions des congrès syndicaux ; à orchestrer des dialogues de mai, des rencontres avec des ouvriers ; à lancer le Mois d’action pour la sécurité et l’hygiène au travail…

Ouvriers exemplaires de la capitale

Imprégnées de l’enseignement du Président Hô Chi Minh : “L’émulation signifie le patriotisme, un patriote doit se lancer dans l’émulation ; et ceux qui s’y engagent sont les plus patriotes”, les actions ouvrières ont été activement soutenues par les syndicats à tous les niveaux de Hanoï.

Après 16 ans de mise en œuvre, la campagne “Excellence au travail” est devenue le point d’orgue des activités syndicales, s’intégrant véritablement dans la vie quotidienne avec de nombreuses avancées significatives, obtenant des résultats concrets et contribuant au développement de la capitale et du pays. Les centaines de milliers d’ouvriers compétents et motivés, de différents âges et dans tous les secteurs, méritent une reconnaissance légitime.

Forte de ses 28 ans d’expérience de travail, Duong Quynh Nga, membre du Parti et ouvrière hautement qualifiée (de rang 6/6) de la Société à responsabilité limitée de production et de services commerciaux de produits en cuir Ladoda, a reçu de nombreux prix et récompenses du métier. Grâce à son exemplarité et à son engagement, elle a obtenu les titres de “Main d’or de l’industrie de la maroquinerie”, “Travailleur d’élite”, “Ouvrier compétent de la capitale”…

Photo : VNA/CVN

Animée par une passion ardente pour son métier, en collaboration avec ses collègues, cette femme a étudié des technologies de production et des techniques d’assemblage des produits pour proposer des outils de montage afin de faciliter le travail de ses collègues, portant la productivité à 115-125% tout en garantissant la bonne qualité des produits.

Grâce à ses efforts dans la fabrication de nombreux produits de haute qualité et la formation de jeunes travailleurs, contribuant au développement durable de l’entreprise, Mme Nga s’est vu décerner le titre d’“Ouvrier compétent de la capitale” en 2024 par la Fédération du travail de Hanoï.

Il existe encore parmi les travailleurs de la capitale de nombreux autres exemples emblématiques dans ce mouvement d’émulation. Quel que soit le secteur d’activité, la profession ou le poste occupé, tous les ouvriers honorés font preuve de diligence, de persévérance et de créativité, contribuant ainsi au développement durable de leur entreprise.

Promouvoir le mouvement d’émulation patriotique

En 2024, cette campagne s’est intensifiée avec de nouveaux volets, liés aux mouvements ouvriers à l’ère de la 4e révolution industrielle...

Parmi les dizaines de milliers d’“Ouvriers compétents” de différents échelons, la Fédération du travail de Hanoï a décidé d’honorer 100 “Ouvriers exemplaires de la capitale” pour l’année 2024. La cérémonie de présentation de leurs mérites est prévue du 17 au 19 mai dans la province de Nghê An (Centre), à l’occasion du 134e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890).

Pham Quang Thanh, président de la Fédération du travail de Hanoï, souligne que les exemples d’innovation, de créativité et les “mains d’or” sont une source d’inspiration pour les mouvements d’émulation à tous les niveaux. Ces campagnes ont affirmé leur influence et leur effet considérables sur la production et le commerce des entreprises, suscitant volonté, passion et sens des responsabilités parmi les travailleurs.

Photo : VNA/CVN

Dans la ville de Hai Phòng (Nord), la Fédération municipale du travail a déclenché le Mois des ouvriers et le Mois d’action pour la sûreté et l’hygiène au travail, ainsi que des activités en écho à la Fête des fleurs de flamboyants rouges.

À Thái Nguyên (Nord), la Fédération provinciale du travail a lancé le Mois des ouvriers en honorant les travailleurs exemplaires de l’année. À cette occasion, elle a aussi inauguré la Maison de la culture et du travail de la province de Thái Nguyên.

Phuong Nga/CVN