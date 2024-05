Assurer intégralement les intérêts des ouvriers

Quelles activités principales sont déployées par les syndicats pendant le Mois des ouvriers ?

Cette année marque le début de la mise en œuvre de la Résolution 13 de la CGTV, d’où le thème du Mois des ouvriers 2024 : “Solidarité ouvrière - Mise en œuvre de la Résolution”. Nous avons des programmes en faveur des syndiqués et des travailleurs.

Le premier, “Les ouvriers en bonne santé pour travailler et produire”, consiste à organiser des activités culturelles, artistiques, physiques et sportives. Dans l’ensemble, ces manifestations s’avèrent très animées dans de nombreuses villes et provinces, avec des tournois de football dans des zones industrielles et zones franches, de tennis de table, de badminton...

Cette année, la CGTV a également collaboré avec l’Assemblée nationale pour organiser des visites où les députés offrent des cadeaux aux travailleurs. L’occasion aussi pour les parlementaires de mieux comprendre leurs préoccupations et aspirations, ainsi que les questions relatives à leur vie, au service de l’élaboration de lois et politiques en leur faveur.

La CGTV a également demandé à ses antennes de rendre visite aux ouvriers en situation difficile. Nous organisons aussi des “Repas syndicaux” pendant le Mois des ouvriers, le Mois d’action pour la sécurité et l’hygiène au travail, ainsi qu’à l’occasion des 95 ans de la fondation de la CGTV (28 juillet 1929).

Le deuxième programme consiste en des dialogues entre employés, employeurs et autorités locales au sein des provinces ou des entreprises. Ces dialogues devraient permettre aux syndicats de procéder à des négociations en vue de la signature de conventions collectives de travail, afin de garantir les intérêts à long terme des syndiqués et des travailleurs.

Photo : Danh Lam/VNA/TTXVN

Dans le contexte actuel, quelles sont les activités spécifiques menées par les syndicats pour mieux s’occuper des travailleurs ?

Après la pandémie de COVID-19, la récession économique mondiale et régionale a provoqué des difficultés pour de nombreuses entreprises, entraînant des pertes d’emplois ou une réduction des heures de travail.

Face à cette situation, la CGTV a publié plusieurs politiques pour les soutenir. De plus, en collaboration avec des ministères et d’autres organes, elle a formulé des recommandations au gouvernement pour mettre en place des politiques à long terme visant à assurer la stabilité de la production des entreprises, ainsi qu’à aider les travailleurs en difficulté.

Dans le contexte actuel, pour mieux accompagner les employés de manière durable, le gouvernement devrait tout d’abord stabiliser la macro-économie et s’intéresser aux entreprises, en éliminant les obstacles auxquels elles sont confrontées. Lorsque les sociétés en seront débarrassées et que la production sera stable, les travailleurs auront également des emplois, garantissant ainsi leurs intérêts.

Photo : Pham Cuong/VNA/TTXVN

Les entreprises doivent aussi réorganiser et moderniser leurs processus de production, en particulier via les technologies, exigeant donc des ouvriers une meilleure qualification. C’est pourquoi la CGTV a demandé

aux syndicats de différents niveaux de coopérer avec les employeurs ou d’autres organismes concernés pour établir des stratégies de formation et d’actualisation des compétences professionnelles des travailleurs pour répondre aux nouvelles exigences de l’ère des sciences et technologies en constante évolution. C’est également une condition sine qua non pour les aider à trouver un emploi et à obtenir un meilleur revenu.

Comment la question des relations harmonieuses entre les différentes parties au sein de l’entreprise est-elle mise en œuvre par le syndicat ?

Le XIIIe Congrès de la CGTV a déterminé que cela constitue l’une de ses trois priorités majeures. Il s’agit de renforcer le dialogue et la négociation afin d’améliorer les conventions collectives de travail, en mettant l’accent sur les questions salariales, celles relatives aux primes, aux heures de travail, de repos, et aux conditions de travail.

Pour atteindre cet objectif, la CGTV demande actuellement à ses services de mettre en place un projet visant à promouvoir les dialogues, pourparlers et les conventions collectives de travail.

Afin que ces dernières soient plus profitables aux employés, les syndicats, en particulier ceux de base, doivent être attentifs à leurs souhaits, leurs opinions et leurs préoccupations, afin de se préparer de manière adéquate à dialoguer avec les employeurs. Cela permettra d’établir des relations de travail harmonieuses et de garantir de meilleurs intérêts aux ouvriers.

Les travailleurs sont les actifs les plus précieux de l’entreprise. Si celle-ci écoute les opinions des syndicats de base et des employés afin de résoudre les problèmes de manière harmonieuse, cela les poussera à mieux travailler, à accroître la productivité du travail, ce qui bénéficiera à la fois à leur entreprise et à eux-mêmes.

Dans le cadre du dialogue et de la négociation, quel est l’objectif principal visant à garantir les meilleurs intérêts pour les travailleurs ?

Le dialogue revêt une signification très importante, car il conduit à la négociation, puis à la conclusion d’un accord entre l’employeur et l’employé. Actuellement, notre préoccupation principale concerne les questions salariales, les primes et les revenus des travailleurs, ces derniers étant liés aux intérêts de toutes les parties.

Photo : VNA/CVN

Si nous parvenons à avoir des intérêts harmonieux entre toutes les parties, cela générera une motivation et une atmosphère propices à la production.

Ensuite, la question des conditions de travail des employés est également cruciale, car si l’entreprise ne parvient pas à les garantir, cela affectera directement leur santé, voire pourrait entraîner des accidents du travail. Dans ce cas, la société devra dépenser des coûts considérables pour les indemniser.

Une mauvaise santé des ouvriers entraîne une faible productivité et peut même affecter la qualité des produits. Par conséquent, si l’entreprise se soucie des conditions de travail, les employés seront plus performants, plus efficaces, voire plus innovants, et leur productivité sera plus élevée.

La plupart des sociétés dotées d’organisations syndicales ont signé des conventions collectives de travail au niveau d’entreprise, donc leur durabilité n’est pas assurée à long terme. Pour s’adapter à la conjoncture actuelle, la CGTV vise celles des groupes d’entreprises, voire au niveau sectoriel, afin qu’elles couvrent un large éventail, soient plus ouvertes et plus transparentes. Cela garantira de meilleurs intérêts aux syndiqués et travailleurs.

Phuong Mai/CVN