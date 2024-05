Des “aires de repos” pour les conducteurs de moto-taxis

La Fédération du travail de l’arrondissement de Bình Tân, en collaboration avec le Centre de travail social du Syndicat de Hô Chi Minh-Ville, a lancé le 26 avril dernier le modèle d’“aires de repos” pour les membres de la Corporation des conducteurs de moto-taxis indépendants et salariés.

Nguyên Trong Tính, directeur dudit centre, informe que le premier lieu de ce type a vu le jour après trois mois de préparation. D’une superficie de 40 m², il est situé au 44, rue d’interzone 16-18, dans le quartier de Bình Tri Dông. L’endroit est équipé de sièges, d’eau chaude et froide, de wifi et de services d’entretien de véhicules à des tarifs préférentiels. Les conducteurs disposeront également du nécessaire pour se réunir, manger, se reposer, changer l’huile et laver leur véhicule gratuitement.

Modèle à multiplier

“Nous prévoyons d’ouvrir une deuxième aire en mai, au Garage Nhu Ý, sis 2, rue Trân Van Giàu, quartier de Tân Tao. D’une superficie de plus de 100 m², cet endroit offrira des conditions similaires pour que les conducteurs de voitures de quatre à sept places puissent s’arrêter et se reposer”, souligne M. Tính.

Lors de la journée d’inauguration de la première aire de repos, près de 100 membres de la Corporation des conducteurs de moto-taxis ont été sensibilisés à la sécurité routière et ont bénéficié d’une vidange gratuite.

À cette occasion, les organisateurs ont remis dix cadeaux, d’une valeur unitaire d’un million de dôngs, à des conducteurs en situation difficile.

Pham Minh Thao, originaire de la province de Tiên Giang (Sud), ne cache pas son enthousiasme car elle a maintenant un endroit où se reposer lorsqu’elle est fatiguée. Elle est chauffeur de véhicule partagé à Hô Chi Minh-Ville depuis plus de huit ans. Âgée à l’époque de presque 40 ans, peinant à trouver un emploi en usine, elle s’est alors inscrite en tant que conductrice et est restée fidèle à cette activité jusqu’à présent. Elle passe près de 15 heures par jour sur la route, mais son revenu mensuel ne dépasse pas 10 millions de dôngs.

Actuellement mère célibataire, ce sont les frais d’études de son fils en deuxième année à l’université qui constituent la plus grande partie de ses dépenses. Elle économise autant que possible afin de subvenir à ses besoins. Ainsi, quel que soit le temps, elle se permet rarement de se reposer dans des débits de boisson ou des établissements de restauration. “Je choisis généralement des endroits ombragés et abrités en attendant une nouvelle course pour économiser mon argent. J’espère que ce modèle de point d’arrêt sera étendu à de nombreux endroits afin que les conducteurs aient des espaces où se reposer”, confie Mme Thao.

Lê Tân Luu, président de la Corporation des conducteurs de moto-taxis partagés de l’arrondissement de Bình Tân, affirme qu’il ne s’agit pas seulement d’une “aire de repos”, mais aussi d’un lieu d’échange et de partage d’expériences, ainsi que de sensibilisation aux politiques de l’entreprise et aux prescriptions de la loi de l’État relatives aux conducteurs. “Ce modèle est extrêmement pratique et significatif, témoignant de l’attention et de l’accompagnement de l’organisation syndicale envers les travailleurs indépendants”, déclare M. Luu.

