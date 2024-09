Promouvoir la coopération militaire entre le Vietnam et certains pays de l'ASEAN

Le général de corps d’armée Nguyên Tân Cuong, membre du Comité central du Parti et de la Commission militaire centrale, chef d'état-major général de l'Armée populaire vietnamienne, et vice-ministre de la Défense, a rencontré dans l’après-midi du 5 septembre à Vientiane, des représentants de plusieurs pays.

Ces rencontres étaient inscrites dans sa participation à la 21e réunion des chefs des forces de défense de l'ASEAN (21st ASEAN Chiefs of Defense Forces Meeting - ACDFM-21) au Laos.

Il a rencontré le chef d'état-major des forces armées des Philippines, Romeo Saturnino Brawner Jr. Le général vietnamien a souligné que la coopération en matière de défense entre le Vietnam et les Philippines avait abouti à de résultats substantiels dans divers domaines. Il a exprimé son souhait que les deux parties continuent à maintenir les contacts à tous les niveaux, à renforcer les activités d'échange et la coordination pour répondre aux défis de sécurité non traditionnels, à se soutenir mutuellement dans les forums et mécanismes multilatéraux dans les temps à venir...

Nguyên Tân Cuong a également rencontré le Chief of Defence Forces (CDF) de Thaïlande, Songwit Noonpakdee. Il a souligné un certain nombre d'activités clés que les militaires des deux pays devraient prêter attention à mettre en œuvre dans les temps à venir, telles que l'organisation du dialogue sur la politique de défense Vietnam - Thaïlande au niveau de vice-ministre de la Défense. Il a en outre estimé que la coopération en matière de défense entre les deux pays présentait encore un grand potentiel, notamment dans les domaines de l'industrie de la défense, de la logistique, de la médecine militaire et du sauvetage...

Le général vietnamien a en outre rencontré le vice-amiral singapourien Aaron Beng, chef des forces de défense de Singapour. Il s’est félicité des visites de navires singapouriens à des ports vietnamiens, contribuant ainsi à renforcer la compréhension entre les deux Marines. Il a proposé que dans les temps à venir, les organes compétents des deux parties continuent de renforcer et de promouvoir la coopération dans des domaines tels que l'échange de délégations...

À cette occasion, le général Nguyên Tân Cuong a invité les dirigeants des Armées de ces pays à se rendre au Vietnam pour assister à la cérémonie marquant le 80e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam, et à envoyer des délégations pour participer à l'échange de musique militaire de l'ASEAN 2024 et à la Vietnam Defence Expo 2024 prévus en décembre prochain.

