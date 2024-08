La Thaïlande propose de créer des zones de tourbières sans brume dans l'ASEAN d'ici 2030

Photo d'archives : AFP/VNA/CVN

La proposition a été faite par le directeur général du Département des ressources naturelles, de la faune et de la conservation des plantes (DNP) du pays, Athapol Charoenshunsa, lors de la neuvième réunion du Groupe de travail de l'ASEAN sur les tourbières dans le cadre de l'Accord de l'ASEAN sur la pollution transfrontière par la brume (AATHP).

L'événement, qui s'est tenu à Bangkok le 15 août, a réuni des responsables du Brunei, du Cambodge, d'Indonésie, du Laos, de Malaisie, du Myanmar, des Philippines, de Singapour, du Vietnam et du Timor-Leste, ainsi que des représentants de diverses agences.

Athapol Charoenshunsa a déclaré que la Thaïlande s'engageait à travailler avec les États membres sur les zones de tourbières par le biais d'échanges d'informations pour lutter contre la pollution transfrontalière par les brumes et examiner les rapports d'étape pour faire de l'ASEAN une région sans brume.

Il a également exprimé sa gratitude pour les efforts conjoints dans le cadre de la deuxième stratégie de gestion des tourbières de l'ASEAN, qui comprend le développement de divers outils et mécanismes, tels qu'un cadre de suivi et d'évaluation (S&E), le deuxième plan de coopération de l'ASEAN sur le contrôle de la pollution transfrontalière par les brumes et le cadre d'investissement de l'ASEAN pour une gestion durable sans brume.

Ces initiatives renforceront la gestion des tourbières et aideront à résoudre les problèmes de brume transfrontalière, réduisant ainsi la brume pendant la saison sèche, comme en témoigne le déclin rapide des points chauds dans la région sud de l'ASEAN, a-t-il ajouté.

VNA/CVN