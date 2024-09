Un groupe russe qualifie le Vietnam de plaque tournante du transit de l'ASEAN

Le Vietnam est considéré comme une plaque tournante de transit de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), a déclaré le vice-président en charge de la division du trafic de ligne et de la logistique du groupe de transport russe FESCO, German Maslov lors d'une session de dialogue d'affaires entre l'ASEAN et la Russie, tenue le 4 septembre.

L'événement s'inscrivait dans le cadre du 9e Forum économique oriental (EEF 2024) qui se déroule dans la ville russe de Vladivostok.

Selon German Maslov, la route de transport maritime entre le Vietnam et Vladivostok, établie par son groupe il y a deux ans, a connu une demande croissante, avec trois navires transportant un volume croissant de marchandises.

De son côté, Lê Viêt Hai, fondateur et président du conseil d'administration du groupe de construction vietnamien Hoà Binh, a souligné que la promotion et le maintien de la paix sont la solution pour le développement et la coopération durables.

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information, Lê Viêt Hai a rapporté que le marché russe a actuellement une forte demande en matière de construction, de ressources humaines et de matériaux de construction et que le groupe vietnamien se concentre actuellement sur la coopération avec les partenaires russes dans ces domaines.

Le même jour, Lê Viêt Hai a organisé une réunion de négociation avec de nombreuses entreprises et autorités locales russes et a également signé des protocoles d'accord, au nom du groupe Hoà Binh, avec la Far East and Arctic Development Corporation, le groupe Segezha et la Fonds Roscongress.

