L'Australie salue ses relations avec les États membres de l'ASEAN

Le Comité de l'ASEAN à Canberra (ACC) a organisé le 12 août une réception pour marquer le 57 e anniversaire de l'ASEAN (8 août 1967-2024) et le 50 e anniversaire du partenariat de dialogue ASEAN - Australie.

>> Hô Chi Minh-Ville, destination la plus recherchée par les touristes australiens

>> Les relations entre le Vietnam et l’Australie sont épanouissantes

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de l'événement, le gouverneur général d'Australie, Sam Mostyn, a souligné que 2024 était une année particulièrement significative, marquant le jalon du demi-siècle du partenariat, et a souligné la fierté de l'Australie de sa relation solide et durable avec le bloc régional de l'Asie du Sud-Est.

Au cours des cinq dernières décennies, en tant que premier partenaire de dialogue de l'ASEAN et par le biais du Partenariat stratégique intégral, l'Australie a collaboré avec le bloc pour favoriser la paix, la stabilité et la prospérité dans la région. Le sommet spécial qui s'est tenu à Melbourne en mars pour commémorer les 50 ans des relations ASEAN-Australie a témoigné de cet engagement continu.

Sam Mostyn a également souligné que les résultats du sommet ont contribué à renforcer la détermination des deux parties à poursuivre leur coopération et que l'Australie anticipe avec impatience les opportunités à venir, déterminée à progresser avec l'ASEAN.

L'ambassadrice des Philippines en Australie, Hellen B. De Le Vega, qui préside actuellement le CCA, a souligné le rôle de l'ASEAN en tant que partenaire commercial essentiel pour l'Australie. Elle a exprimé son enthousiasme pour l'élargissement de la coopération dans des domaines émergents tels que l'économie numérique et la transition verte, tout en renforçant les infrastructures, les cadres institutionnels et les liens interpersonnels dans la région.

Le diplomate s'est engagé à continuer de favoriser les dialogues et de soutenir les initiatives, notamment le Centre ASEAN-Australie nouvellement créé, qui vise à approfondir les liens économiques, éducatifs, culturels et interpersonnels entre l'Australie et l'Asie du Sud-Est.

L'ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hùng Tâm, a remercié la gouverneure générale pour son soutien au partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l'Australie, et a déclaré qu'il espérait que le responsable australien continuerait à contribuer à l'expansion de la coopération bilatérale, notamment les échanges de haut niveau entre les deux nations.

VNA/CVN