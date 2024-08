ASEAN : le bâtiment de la Poste centrale de Hô Chi Minh-Ville présenté sur un timbre

Le bâtiment de la Poste est le thème de la 5 e collection de "Timbre de l’ASEAN" nouvellement émise. Au Vietnam, le ministère de l'Information et de la Communication a choisi l’image du bâtiment de la Poste centrale de Hô Chi Minh-Ville.

Photo : La Poste du Vietnam/CVN

Le timbre "Bâtiment de la Poste centrale de Hô Chi Minh-Ville" a été émis le 8 août par le ministère vietnamien de l'Information et de la Communication à l’occasion du 57e anniversaire de la fondation de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

De dimension 43x32 mm et d’un prix de 4.000 dôngs, ce timbre est valable sur le réseau postal national jusqu'au 30 juin 2026. Conçu par l'artiste Nguyên Du de la Compagnie générale des postes et des télécommunications du Vietnam, il se dote d’un style graphique au fond bleu - la couleur de la paix - derrière le bâtiment de la Poste de Hô Chi Minh-Ville, mettant en valeur la beauté de l’édifice.

Photo de : VietStamp Club/CVN

Conçue par l’ingénieur français Gustave Eiffel, elle se trouve dans le 1er arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.

Construit entre 1886 et 1891, cet ouvrage est un véritable bijou architectural, alliant les styles européen et asiatique, avec des éléments décoratifs de l’ethnie Cham, des bas-reliefs, des motifs néo-baroques et des ornements typiquement français.

Au fil du temps, il est devenu un symbole et une destination prisée de la ville, tout comme la célèbre cathédrale Notre-Dame située à proximité.

Vers l’amitié et la solidarité

L’émission de la collection "Timbre de l’ASEAN" a été approuvée lors de la 22e conférence des Postes de l’Association en novembre 2015 en Malaisie.

En 2017 et 2019, les Postes des pays membres de l’ASEAN avaient émis deux collections de timbres communes sur les thèmes "Fleur nationale" et "Costume national". Le Vietnam avait alors choisi la fleur de lotus et l’ao dài (tunique traditionnelle des Vietnamiennes) pour leurs timbres.

La première collection de timbre commun de l’ASEAN a été émise le 8 août 2007, à l'occasion du 40e anniversaire de la fondation de l’Association. À cette occasion, les dix pays membres aséaniens ont présenté les timbres à l’effigie de leurs œuvres architecturales typiques : le bâtiment du Secrétariat du Brunei, le Musée national du Cambodge, le Musée Fatahillah (Musée d’histoire de Jakarta) d’Indonésie, une maison typique du Laos, le bâtiment du siège du Chemin de fer de Kuala Lumpur de Malaisie, le bâtiment de la Poste de Yangon du Myanmar, le Palais Malacanang des Philippines, le Musée national de Singapour, le château de Vimanmek de Thaïlande et le Palais présidentiel de Hanoï du Vietnam.

Il faut également noter qu’en août 2015, les pays membres de l'ASEAN ont émis la deuxième collection sur le thème "Bienvenue dans la communauté de l'ASEAN", comprenant un timbre carré de 37 x 37 mm, conçu par le peintre vietnamien Vu Kim Liên.

Les timbres appartenant à la collection commune de l'ASEAN ont un logo commun "ASEAN Post". Ce dernier a été créé par le peintre vietnamien Trân Thê Vinh qui a remporté le premier prix du concours de création de logo à usage commun sur les timbres de l'ASEAN, organisé en 2016.

Hoàng Phuong/CVN