Célébration du 57e anniversaire de la fondation de l’ASEAN à Cuba

Dans son discours, l'ambassadeur du Vietnam à Cuba, Lê Quang Long, président tournant du Comité de l'ASEAN à Cuba, a souligné l'esprit de coopération, d'amitié et de solidarité de la communauté de l'ASEAN depuis des décennies, mettant en relief les valeurs fondamentales de l'ASEAN que sont la paix, la stabilité et la prospérité promue par la solidarité et la coopération.

Photo : VNA/CVN

Ces principes constituent une ligne directrice pour aider la communauté à surmonter les défis d'un monde en évolution rapide, permettant à l'ASEAN de se développer en une communauté de 10 pays d'accueillir bientôt le 11e membre, le Timor-Leste. Cela témoigne également de l'engagement de l'ASEAN en faveur d'une coopération intégrale dans la région, a indiqué le diplomate vietnamien.

Il a appelé les pays membres à renforcer leur solidarité et leur coopération, afin de surmonter ensemble toutes les difficultés et les défis, et de saisir les opportunités pour construire un avenir de paix, de prospérité et d'amitié pour l'ASEAN et tous les pays partenaires.

En ce qui concerne les relations ASEAN - Cuba, l'ambassadeur Lê Quang Long a souligné que ces relations ont été construites sur la base du respect mutuel, de la solidarité et d'une vision commune vers l'avenir. Malgré la distance géographique, Cuba entretient des relations étroites avec l'ASEAN, ce qui a été démontré en novembre 2020 lorsque Cuba est devenue le premier pays des Caraïbes à signer le Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC). Cette étape importante a souligné l'engagement de Cuba de promouvoir la paix et la coopération dans la région, a-t-il poursuivi.

Le rôle de Cuba en tant qu'observateur à la 44e session de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) en 2023 a souligné encore une fois la volonté de cette nation insulaire des Caraïbes de renforcer ses relations avec l'ASEAN et de contribuer à la stabilité de la région, a ajouté le diplomate vietnamien.

À cette occasion, l'ambassadeur Lê Quang Long a également adressé ses sincères remerciements aux partenaires du dialogue de l'ASEAN, la Chine et le Japon, qui ont apporté des contributions importantes au succès de l'ASEAN.

De son côté, Ariel Lorenzo Rodríguez, directeur pour l'Asie et l'Océanie à la Direction générale de la coopération bilatérale du ministère cubain des Affaires étrangères, a hautement apprécié la solidarité, l'amitié et le rôle croissant de l'ASEAN sur la scène internationale.

Cuba tient toujours en haute estime et souhaite renforcer ses relations avec les pays membres de l'ASEAN, a déclaré le responsable cubain, soulignant sa volonté de coopération dans les domaines des biotechnologies, de la pharmacie, des services professionnels, de la santé, de la formation linguistique, de la culture, des sports et de la réponse au changement climatique.

À cette occasion, le Comité de l'ASEAN à Cuba a organisé une marche collective et une série d'activités pour les enfants afin de renforcer la cohésion et l'amitié.

VNA/CVN