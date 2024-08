Le Vietnam célèbre une décennie de formation au maintien de la paix de l'ONU

Le colonel Nguyên Nhu Canh, vice-directeur du VDPO, a déclaré qu'au cours de la dernière décennie, son Département s’était efficacement coordonné avec diverses agences et unités pour offrir des formations qui s'alignaient à la fois aux exigences et instructions de l'ONU et aux normes de l'Armée populaire du Vietnam. Entre 2014 et 2023, 21 cours ont doté près de 1.500 militaires des compétences nécessaires pour exceller dans des environnements complexes de maintien de la paix.

Le personnel de formation est principalement composé de personnes ayant une expérience directe des opérations de maintien de la paix, a-t-il indiqué.

Le Vietnam a notamment organisé avec succès deux exercices internationaux complexes et de grande envergure, notamment l’exercice d'entraînement sur le terrain de fin de mandat du groupe de travail d'experts de l’ADMM+ sur les opérations de maintien de la paix, cycle 4 (2021-2023), coprésidé par le Vietnam et le Japon ; et l'exercice bilatéral Vietnam-Inde sur le maintien de la paix des Nations unies 2023 (VINBAX 2023).

En outre, le VDPO a organisé avec succès deux formations sur l’exploitation d’équipements de génie lourd dans le cadre du Programme de partenariat triangulaire (TPP) en 2019 et 2020, en collaboration avec les Nations Unies et le Japon, a-t-il déclaré.

Le général de corps d’armée Phùng Si Tân, chef d’État-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam, a salué les réalisations du VDPO. Il a chargé le VDPO de réviser les formations pour les aligner aux exigences évolutives de l’ONU et de se fixer comme objectif d’obtenir la reconnaissance de l’ONU pour au moins un cours de formation spécialisé en maintien de la paix dans un avenir proche.

À cette occasion, le ministre de la Défense a remis des certificats de mérite à 15 groupes et 22 individus. L’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam a honoré 10 groupes et 25 individus. Le VDPO a également félicité 5 individus pour leur service exceptionnel.

VNA/CVN