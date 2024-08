Le Vietnam participe à des réunions préparatoires aux 44e et 45e Sommets de l’ASEAN

>> Réunion des directeurs généraux des départements d'immigration

>> La Thaïlande propose de créer des zones de tourbières sans brume dans l'ASEAN d'ici 2030

>> Célébration du 57e anniversaire de la fondation de l’ASEAN à Cuba

Les événements, comprenant la SOM de l’ASEAN, la réunion des hauts officiels de l’ASEAN plus trois (SOM ASEAN+3) et la réunion des hauts officiels préparatoires au sommet de l’Asie de l’Est (EAS Prep-SOM), ont porté sur les préparatifs des 44e et 45e Sommets de l’ASEAN et des conférences connexes, qui se tiendront du 8 au 11 octobre à Vientiane.

Photo : VNA/CVN

Dans ses discours lors des réunions, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères a affirmé le soutien du Vietnam au Laos pour présider avec succès les événements importants, contribuant ainsi au succès global de la présidence de l’ASEAN en 2024.

Il s’est joint à d’autres délégués pour débattre et s’exprimer sur le processus de construction de la Communauté de l’ASEAN et les relations du bloc régional avec ses partenaires, en se concentrant particulièrement sur les mesures et initiatives visant à concrétiser le thème de la promotion de la connectivité et de la résilience dans la région.

Le responsable vietnamien a affirmé que le Vietnam soutient le Timor-Leste dans sa volonté de devenir membre à part entière de l’ASEAN et est prêt à partager les expériences du Vietnam lors de sa préparation à l’adhésion à l’ASEAN au début des années 1990. Il a souligné que l’ASEAN devrait soutenir, faciliter et simplifier davantage les procédures d’adhésion du Timor-Leste à l’ASEAN.

Saluant les efforts visant à approfondir les mécanismes de coopération ASEAN+3 et EAS, il a exhorté les partenaires à continuer de soutenir l’ASEAN dans la construction de la Communauté de l’ASEAN, à favoriser une coopération substantielle pour promouvoir la connectivité et la résilience régionales et à tirer efficacement parti des tendances émergentes en matière d’innovation, d’économie numérique, de transformation numérique et de transition verte.

En ce qui concerne les situations mondiales et régionales, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères a appelé les partenaires à soutenir la position de principe commune de l’ASEAN, y compris celles liées à la question de la Mer Orientale.

Le responsable a souligné l’importance du droit international et de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) dans la résolution pacifique des différends, affirmant la volonté du Vietnam de travailler avec d’autres pays pour maintenir et promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité, la coopération et le développement dans la région.

À cette occasion, le Vietnam a rencontré les partenaires de l’ASEAN, notamment le Japon, l’Australie et les États-Unis, pour discuter des questions liées à la coopération bilatérale et à la coordination dans les forums multilatéraux.

Lors des SOM, les partenaires ont affirmé leur soutien au rôle central de l’ASEAN et leur engagement à travailler avec l’ASEAN pour construire une structure régionale ouverte, transparente, inclusive et fondée sur des règles, et à soutenir la mise en œuvre de domaines de coopération dans le cadre des perspectives de l’ASEAN sur l’Indo-Pacifique.

Ils ont exprimé leur inquiétude face aux évolutions complexes dans la région et dans le monde, tels que la Mer Orientale, le Myanmar, la péninsule coréenne, le Moyen-Orient et le conflit en Ukraine, soulignant la nécessité de respecter le droit international, la Charte des Nations unies et de résoudre pacifiquement les différends conformément au droit international et à la CNUDM de 1982.

Comme prévu, la série de sommets comprendra une vingtaine d’événements organisés au Centre national des congrès du Laos, avec la participation des dirigeants des pays membres de l’ASEAN et de leurs partenaires, ainsi que des représentants d’organisations internationales et régionales.

Ces sommets offrent aux représentants de l’ASEAN et de ses partenaires l’occasion de discuter et de prendre des décisions stratégiques pour accélérer le processus de construction de la communauté, renforcer les relations du bloc régional avec ses partenaires et discuter des questions régionales et mondiales.

Environ 80 documents devraient être adoptés ou notés lors des événements. Les pays ont hautement apprécié les préparatifs et la coordination du Laos, affirmant leur engagement à collaborer étroitement avec le Laos - qui présidera l’ASEAN en 2024 - pour l’organisation des événements.

VNA/CVN