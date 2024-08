Le ministre de la Défense, Phan Van Giang, en visite officielle aux Philippines

Photo : VNA/CVN

Lors de l’entretien avec le ministre philippin Gilberto Teodoro, le ministre Phan Van Giang a affirmé que le Vietnam était toujours cohérent dans sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération, de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, attachait de l'importance au développement des relations d’amitié avec des pays, dont les Philippines.

Gilberto Teodoro a affirmé que les Philippines attachaient une grande importance à la consolidation et au renforcement du partenariat stratégique avec le Vietnam et étaient déterminées à travailler avec le Vietnam pour le développer.

Les deux parties ont souligné que depuis l'établissement officiel des relations diplomatiques en 1976, les relations bilatérales se sont continuellement développées dans de nombreux domaines. La coopération bilatérale en matière de défense se développe positivement, obtenant de nombreux résultats pratiques et apportant une contribution importante au développement global du partenariat stratégique Vietnam - Philippines.

Phan Van Giang et Gilberto Teodoro ont estimé que les deux parties disposaient d'un grand potentiel de coopération dans des domaines tels que sécurité et sûreté maritimes ; logistique ; médecine militaire ; industrie de la défense ; intervention en cas de catastrophe naturelle, recherche et sauvetage ; opération de maintien de la paix des Nations unies...

Dans les temps à venir, les deux parties ont affirmé poursuivre la coopération bilatérale en matière de défense de manière plus pratique et plus efficace, en visant la célébration des 10 ans du partenariat stratégique (2015-2025) et les 50 ans de l’établissement des relations diplomatiques (1976-2026), en se concentrant sur des domaines tels que l'échange de délégations à tous les niveaux, le maintien des mécanismes de coopération existants pour partager des points de vue sur les questions stratégiques ; à accroître la confiance et la compréhension mutuelle ; à promouvoir la formation ; à se soutenir mutuellement lors de forums, de mécanismes multilatéraux,...

Elles ont également discuté d'un certain nombre de questions internationales et régionales d'intérêt commun. Elles ont convenu de l'importance de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale ; réaffirmé la position sur le règlement des différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), sur la pleine mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), vers un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et substantiel. Il est très important de souligner le rôle du ministère de la Défense et de l'armée dans le traitement et la résolution des problèmes en mer.

Notant que le Vietnam célébrera le 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire vietnamienne et la deuxième exposition internationale de défense du Vietnam plus tard cette année, le ministre Phan Van Giang a respectueusement invité le ministre Gilberto Teodoro, les dirigeants du ministère de la Défense et de l'armée philippine y assisteront.

Photo : VNA/CVN

À l’issue de l’entretien, Phan Van Giang et Gilberto Teodoro ont assisté à la signature de la Lettre d'intention entre les deux ministères de la Défense sur le renforcement de la coopération dans le domaine de l'assistance humanitaire et des secours en cas de catastrophe maritime et une autre entre les deux ministères relative au renforcement de la coopération dans la médecine militaire. Les ministres Phan Van Giang et Gilberto Teodoro ont rencontré la presse pour informer des résultats des négociations.

Dans le cadre de sa visite aux Philippines, le général Phan Van Giang a rendu le 30 août une visite de courtoisie au président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Photo : VNA/CVN

Phan Van Giang a respectueusement transmis les salutations et les vœux de bonne santé du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, du Premier ministre Pham Minh Chinh et du président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân au président Ferdinand Romualdez Marcos Jr., tout en affirmant que le Vietnam valorisait toujours son partenariat stratégique avec les Philippines.

Ferdinand Romualdez Marcos Jr. a affirmé que le Vietnam continuait d'être le seul partenaire stratégique des Philippines au sein de l'ASEAN. Il s’est déclaré convaincu que cette visite contribuerait au renforcement des relations dans lesquelles la coopération en matière de défense deviendra de plus en plus un pilier important.

Le ministre vietnamien a exprimé l'espoir que le gouvernement philippin et le président Ferdinand Romualdez Marcos Jr. continuerait à prêter attention et à soutenir les ministères de la Défense des deux pays pour signer un accord de coopération pour remplacer celui signé en 2010 et soutenir la création d'une ligne téléphonique entre les garde-côtes vietnamiennes et philippines. Il a souhaité que les deux parties continuent à renforcer la coordination et le traitement humain des cas de pêcheurs violant les eaux de chacun, à partager rapidement leurs informations et leurs positions sur les questions d'intérêt commun.

Phan Van Giang a affirmé que le Parti et l'État vietnamiens étaient toujours fermes dans leur politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation, de diversification et de politique de défense inébranlable des "4 non" (ne pas participer à des alliances militaires ; ne pas associer à un pays pour combattre un autre pays ; ne pas permettre à des pays étrangers d'établir des bases militaires ou d'utiliser son territoire pour combattre d'autres pays ; ne pas recourir à la force ou menacer de recourir à la force dans les relations internationales).

Ferdinand Romualdez Marcos Jr. et Phan Van Giang ont souligné l'importance du maintien de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la liberté de navigation et de sur vol en Mer Orientale ; réaffirmé la position de résoudre les différends par des mesures pacifiques, conformément au droit international, y compris la CNUDM de 1982, en mettant pleinement en œuvre la DOC et en progressant vers un COC efficace et efficient.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, le général Phan Van Giang et sa suite ont visité le quartier général du commandement de la Marine philippine. Le général Phan Van Giang a souligné que le Vietnam et les Philippines avaient des intérêts communs dans la garantie de la sécurité et de la sûreté maritimes dans la zone maritime entre les deux pays en particulier et dans les zones maritimes de la région en général. La situation actuelle dans le monde et dans la région évolue rapidement, de manière complexe et difficile à prévoir. Les défis de sécurité non traditionnels augmentent à un niveau inquiétant, notamment les crimes liés à la drogue, la contrebande, les crimes transnationaux... ce qui nécessite une coopération accrue entre les différentes forces de l'ordre en mer des deux pays. La Marine jouent un rôle très important dans cette coopération.

Il a reconnu et loué les résultats de la coopération entre les Marines des deux pays ces derniers temps, en particulier dans le soutien des pêcheurs en détresse en mer. Il a affirmé que le ministère vietnamien de la Défense soutenait et créait toujours des conditions favorables pour que les Marines des deux pays en particulier et les forces de l'ordre en général renforcent leurs échanges et coopération. Le ministère vietnamien de la Défense invite la Marine philippine à envoyer une délégation pour assister à la deuxième exposition internationale de défense du Vietnam plus tard cette année.

Le vice-amiral Toribio Dulinayan Adaci Jr., commandant de la Marine philippine, a souligné qu'au cours des dernières années, les Marines des deux pays avaient maintenu une coopération efficace. La Marine philippine valorise et souhaite renforcer les relations de coopération avec la Marine populaire vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Le 29 août, le ministre Phan Van Giang et sa suite sont allés fleurir au Monument du Président Hô Chi Minh, au Monument Rizal dans le parc Rizal à Manille et ont rendu visite à l’ambassade du Vietnam.

VNA/CVN