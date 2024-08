La Malaisie prévoit une augmentation du salaire allant jusqu'à 15% pour les fonctionnaires

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a annoncé le 16 août une augmentation du salaire de 15% pour les fonctionnaires de la catégorie de mise en œuvre, de gestion et professionnelle et de 7% pour ceux de la catégorie de haute direction.

L'ajustement sera mis en œuvre en deux phases, à partir du 1er décembre 2024 pour la phase 1 et du 1er janvier 2026 pour la phase 2, a-t-il déclaré lors d'un discours aux fonctionnaires au Centre international des congrès de Putrajaya.

Les fonctionnaires occupant des postes de mise en œuvre, de gestion et professionnels recevront une augmentation de 8% lors de la première phase et de 7% lors de la deuxième phase. Ceux qui occupent des postes de haute direction recevront une augmentation de salaire de 4% lors de la première phase et de 3% lors de la deuxième phase.

Les ajustements de pension seront également mis en œuvre sur la base de l'ajustement final des salaires des retraités en décembre 2024, a-t-il ajouté.

Anwar Ibrahim, qui est également ministre des Finances, a déclaré que dans le cadre du système révisé de rémunération de la fonction publique, la fourchette d'augmentation de salaire que les fonctionnaires recevront se situe entre 16,8% et 42,7%, en tenant compte des doubles avantages.

Il a noté que dans le but de stimuler la motivation au travail, une forme d'incitation basée sur la performance sera accordée aux agents qui ont atteint une période de service d'au moins six ans, et cette incitation équivaut à une augmentation annuelle de salaire du grade actuel de l'agent.

Le Premier ministre malaisien a poursuivi en disant que les salaires des fonctionnaires au cours des 12 dernières années n'ont augmenté que de 5,8% par rapport à une inflation de 24%, ce qui est très stressant pour les fonctionnaires, en particulier ceux qui ont de faibles salaires.

La dernière augmentation de salaire des fonctionnaires ayant eu lieu en 2012, l'ajustement de cette fois-ci démontre l'engagement du gouvernement à assurer leur bien-être, a-t-il déclaré.

Il a également exprimé son espoir que le secteur privé, en particulier les entreprises enregistrant des bénéfices élevés, imiteront la décision du gouvernement d’augmenter les salaires de leurs employés en guise de symbole de reconnaissance du service, de la productivité et des sacrifices de leur personnel.

