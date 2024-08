La Malaisie fixe ses priorités lors de sa présidence de l'ASEAN en 2025

En tant que présidente de l'ASEAN l'année prochaine, la Malaisie dirigera le bloc régional pour apaiser les tensions entre les États-Unis et la Chine, résoudre la crise persistante au Myanmar et gérer les problèmes survenant avec ses voisins, a déclaré le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim.

Photo : Getty Images/VNA/CVN

Dans une interview avec India Today Global lors de sa visite officielle de trois jours en Inde, il a déclaré que les tensions prolongées entre les États-Unis et la Chine au cours des dernières années avaient non seulement conduit à la détérioration des relations bilatérales entre eux, mais également affecté la stabilité mondiale et la prospérité économique.

Sur la question du Myanmar, a-t-il noté, l'association continuera de s'engager avec toutes les parties impliquées pour résoudre la crise prolongée, précisant que les dirigeants de l'ASEAN avaient approuvé en avril 2021 un consensus en cinq points pour résoudre la crise politique dans ce pays, notamment en appelant à la cessation immédiate de la violence et au début de dialogues constructifs pour rétablir la paix et la sécurité.

Le dirigeant malaisien a affirmé que la Malaisie était résolue à régler les problèmes qui surgissaient avec les pays voisins. Il a également souligné le rôle important de l'Inde pour l'ASEAN, exprimant son espoir que l'association établirait une coopération stratégique approfondie avec le pays d'Asie du Sud.

Il a déclaré qu'il attachait beaucoup d'importance aux liens avec l'Inde et qu'il avait invité le Premier ministre Narendra Modi au sommet de l'ASEAN l'année prochaine, et que ce dernier avait accepté.

VNA/CVN