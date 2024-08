Renforcer la solidarité et l'amitié entre les peuples de l'ASEAN

>> Le Cambodge célèbre le 57e anniversaire de la fondation de l'ASEAN

>> Le Vietnam propose des mesures pour améliorer les relations ASEAN - Chine

>> La 57e Journée de l'ASEAN célébrée au Sri Lanka

Photo : VNA/CVN

Des représentants du consulat général des pays de l'ASEAN à Hô Chi Minh-Ville et des dirigeants de départements, agences et unités de Hô Chi Minh-Ville ont assisté à la cérémonie.

Dans son discours de félicitations, Phan Thi Hông Xuân, présidente de l'Association d'amitié Vietnam - ASEAN à Hô Chi Minh-Ville, a souligné que depuis sa création, l'ASEAN s'était continuellement efforcée de devenir une communauté de solidarité, de prospérité et de paix. Selon Mme Xuân, depuis son adhésion à l'ASEAN il y a 29 ans, le Vietnam a contribué et contribue activement au développement de l'ASEAN à travers des activités de coopération et d'intégration régionales et internationales. Le Vietnam s'est coordonné étroitement avec les pays membres pour relever les défis communs comme la sécurité traditionnelle et non traditionnelle, le changement climatique, la prévention des maladies…

Mme Xuân a adressé ses remerciements aux agences diplomatiques et aux entreprises des pays de l'ASEAN à Hô Chi Minh-Ville ainsi qu'aux peuples des pays de l'ASEAN pour leurs précieuses contributions au développement de la communauté de l'ASEAN.

Photo : VNA/CVN

Au nom des agences diplomatiques des pays de l'ASEAN à Hô Chi Minh-Ville, Phonesy Bounmixay, consul général du Laos à Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que le 57e anniversaire de la fondation de l'ASEAN marquait une étape importante dans l'histoire de la coopération et du développement du bloc régional. Au cours des 57 dernières années, l’ASEAN a prouvé sa force et son influence. La croissance et le succès de l'ASEAN est le résultat de la solidarité et de la coopération continues de tous les États membres.

Phonesy Bounmixay a hautement apprécié le rôle de l'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville, qui a beaucoup contribué à promouvoir les relations d’amitié et de coopération internationales et les activités de protection de l'environnement et de développement durable. Les efforts de l’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville ont contribué de manière très efficace à la construction d’une communauté ASEAN de paix et de prospérité.

À cette occasion, l'Association d'amitié Vietnam - ASEAN à Hô Chi Minh-Ville et ses unités associées ont organisé un concours de peinture "ASEAN verte : l'environnement d'aujourd'hui, la vie de demain".

VNA/CVN