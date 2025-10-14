Le Vietnam attache de l’importance à sa coopération avec la Turquie

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a reçu le 14 octobre à Hanoï Haluk Görgün, président de l’Agence turque des industries de défense, en visite de travail au Vietnam. Il a salué le rôle et la position de la Turquie, tant sur la scène régionale qu’internationale, ainsi que la réputation du pays dans le règlement des questions mondiales actuelles.

>> La Turquie considère le Vietnam comme un partenaire important en Asie

>> Promouvoir les relations d’amitié et de coopération multiforme Vietnam - Turquie

>> Vietnam et Turquie renforcent leur coopération dans l’industrie de défense

Photo : VNA/CVN

Affirmant que le Vietnam attache une grande importance à ses relations d’amitié et de coopération avec la Turquie, son plus grand investisseur et son deuxième partenaire commercial non pétrolier au Moyen-Orient, Nguyên Hoa Binh a estimé que les deux pays disposaient encore de vastes marges de coopération. Il a proposé d’intensifier les échanges de délégations de haut niveau, de promouvoir les mécanismes de coopération existants et de mettre en œuvre des programmes concrets, substantiels et mutuellement bénéfiques afin d’élever le niveau des relations bilatérales.

Le vice-Premier ministre a apprécié les résultats de l’entretien entre l’Agence turque des industries de défense et le ministère vietnamien de la Défense, estimant que cette coopération contribuait positivement au renforcement des relations bilatérales dans leur ensemble, notamment dans le domaine de l’industrie de défense.

De son côté, Haluk Görgün a souligné le rôle croissant du Vietnam sur la scène internationale et affirmé que la Turquie attachait une grande confiance politique à ses relations avec le Vietnam, souhaitant renforcer davantage la coopération globale entre les deux pays.

Il a également adressé ses condoléances au peuple vietnamien pour les récentes inondations et exprimé le souhait de voir le Vietnam surmonter rapidement les conséquences laissées par les catastrophes naturelles.

Rappelant les progrès enregistrés dans les relations bilatérales, notamment les rencontres de haut niveau et la signature d’un mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de la défense, Haluk Görgün a souligné que les deux parties étaient sur une dynamique de développement très positive et œuvraient de concert pour bâtir un avenir durable et prospère.

Il a affirmé que la coopération en matière de défense, et en particulier dans l’industrie de défense, connaîtraient de nouvelles avancées concrètes dans les temps à venir.

VNA/CVN