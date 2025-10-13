Vietnam et Turquie renforcent leur coopération dans l’industrie de défense

Dans l’après-midi du 13 octobre, au siège du ministère de la Défense, le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-secrétaire de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense, s’est entretenu avec Haluk Gorgun, président de la Presidency of Defence Industries (agence des industries de défense de la Turquie), en visite de travail au Vietnam du 13 au 14 octobre.

Le ministre vietnamien de la Défense a souligné que le potentiel de coopération entre les deux pays reste très important, notamment dans le domaine de la défense. Il a indiqué que cette visite revêt une signification particulière : elle marque une étape concrète et efficace dans la mise en œuvre de l’engagement de renforcer la coopération dans l’industrie de défense, convenu par les dirigeants des deux pays dans la Déclaration commune Vietnam - Turquie lors de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en novembre 2023.

Lors de l’entretien, les deux parties ont échangé sur la situation internationale et régionale ainsi que sur des questions d’intérêt commun. Le général Phan Van Giang a réaffirmé la politique de défense des "quatre non" du Vietnam et exprimé le souhait de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine de la défense, sur la base de l’égalité, du respect mutuel et de l’intérêt commun, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans le monde.

Le ministre vietnamien a rappelé que la coopération bilatérale en matière d’industrie de défense avait connu des progrès encourageants ces dernières années. Les deux parties ont élaboré et signé un Mémorandum d’entente sur la coopération dans l’industrie de défense en juillet 2025.

Concernant les orientations futures, le général Phan Van Giang a proposé de poursuivre la coordination afin de rendre la coopération bilatérale dans l’industrie de défense plus substantielle et plus approfondie, en intensifiant notamment les échanges de délégations, le partage d’informations et la participation mutuelle aux salons de défense...

Pour sa part, Haluk Gorgun a souligné que le mémorandum signé constitue une base essentielle pour la mise en œuvre de projets communs, renforçant ainsi la confiance et la sécurité dans la coopération. Il a exprimé son espoir de voir les deux pays consolider et développer davantage leur coopération en matière de défense, tout en explorant de nouveaux domaines de collaboration potentielle.

