Binh Phuoc

Projet de soutien à l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées

La cérémonie de lancement a été organisée par le Centre national d'action pour les produits chimiques toxiques et le traitement de l'environnement (NACCET), l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), le Comité de coordination des projets de la province de Binh Phuoc et Catholic Relief Services (CRS).

Le projet est mis en œuvre de juin 2024 à novembre 2026 dans 11 localités de niveau de district de la province de Binh Phuoc, pour un coût total de plus de 3,8 millions d’USD.

Il vise à étendre les services de soutien médical et de réadaptation fonctionnelle, d’amélioration de la santé et de la qualité de vie des personnes handicapées, à développer les services sociaux et accroître le soutien à l’intégration sociale des personnes handicapées, à renforcer les capacités de gestion et la mise en œuvre d’activités de soutien aux personnes handicapées à tous les niveaux.

Selon Mai Xuân Tân, directeur adjoint du Service provincial du travail, des invalides et des affaires sociales, de juin 2024 à novembre 2026, environ 3.160 personnes handicapées dans la province bénéficieront d'une réadaptation fonctionnelle. Environ 3.340 personnes handicapées bénéficieront de services de soins.*

En outre, 192 agents de santé seront formés pour améliorer leurs capacités professionnelles. Plus de 3.700 agents de santé, membres de la famille et soignants communautaires seront formés/instruits aux compétences de soins des personnes handicapées.

Le projet se concentrera également sur le soutien aux enfants handicapés, en soutenant la détection précoce et l'intervention précoce pour améliorer leur qualité de vie.

