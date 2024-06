Un ransomware attaque le réseau informatique de Vietnam Post

>> Plus de 20 millions d'alertes de cyberattaque détectées au premier trimestre

>> Les cyberattaques pourraient causer 9 500 milliards d'USD de dégâts en 2024

Photo : CTV/CVN

Dès que l'incident a été détecté, Vietnam Post a mis en œuvre son plan d'action, en suivant attentivement les instructions de l'Autorité de sécurité de l'information du ministère de l'Information et de la Communication, dont la déconnexion des systèmes informatiques pour contourner l'incident et protéger ses données. Par conséquent, les sites web (contenant vnpost.vn dans le nom de domaine) et les applications associées seront temporairement interrompus jusqu'à la résolution du problème.

Vietnam Post présente ses excuses à ses clients et partenaires pour ce désagrément inattendu. La société travaille en collaboration avec les autorités compétentes et une entreprise technologique pour résoudre le problème aussi vite que possible.

Un ransomware est un logiciel malveillant ou virus qui bloque l'accès à l'ordinateur ou à ses fichiers et qui réclame à la victime le paiement d'une rançon pour en obtenir de nouveau l'accès. Il s'agit d'une forme d'attaque de plus en plus courante, qui devient un problème majeur pour les organisations et les entreprises du monde entier.

Pour minimiser les cyberattaques, l'Autorité de sécurité de l'information a renforcé l'examen, l'évaluation et la détection des vulnérabilités de sécurité dans les systèmes d'information des agences, des organisations et des entreprises, tout en leur demandant de "corriger" les erreurs pour garantir la sécurité de leurs systèmes.

VNA/CVN