Manifester pour soutenir le procès historique de Trân Tô Nga contre l'agent orange

Plus de 200 Vietnamiens en France et amis français ont manifesté samedi 4 mai sur la Place de la République, à Paris, pour soutenir le procès historique de Trân Tô Nga, une septuagénaire franco-vietnamienne résidant en France, contre des multinationales de l’agrochimie. La compagnie Bayer-Monsanto et autres 13 sociétés ont fabriqué l’agent orange, utilisé par les États-Unis pendant la guerre du Vietnam entre 1961 et 1971.

Photo : VNA/CVN

De nombreux hommes politiques français, parlementaires, maires des départements parisiens et des villes voisines, représentants de partis politiques de gauche, militants écologistes, ambassade du Vietnam en France, etc. ont participé au défilé.

Cet événement est d'autant plus important car il s’est déroule avant l'audience du procès du 7 mai devant la Cour d'appel de Paris dans le combat judiciaire de Trân Tô Nga contre l’agent orange.

Les avocats William Bourdon et Bertrand Repolt défendront Trân Tô Nga et les millions de victimes de l'agent orange au Vietnam.

Vu Dinh Kim, coordinateur du Collectif Vietnam-Dioxine, a déclaré que la marche était soutenue par des associations Green Peace et Attaque, des représentants de nombreux partis politiques français et des citoyens français.

Sandrine Rousseau, députée du parti Europe Ecologie-Les Verts a souligné l'importance de l'affaire et a déclaré qu'elle a toujours été d'actualité car les conséquences de l'agent orange produit par des entreprises chimiques comme Monsanto se poursuivent à ce jour. Cette marche montre que Trân Tô Nga et les millions de victimes de l'agent orange ne sont pas abandonnés et ne doivent pas supporter seuls cette douleur.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Hông Son, vice-président de l'Association vietnamienne des victimes de l'agent orange (VAVA), a exprimé l'espoir que ce procès permettre d'obtenir justice pour les victimes de l'agent orange et a estimé que cette marche contribuera à soulager la douleur des victimes de l'agent orange.

Trân Tô Nga était enthousiasmée par le grand nombre de Français et de Vietnamiens en France participant au défilé. Elle a déclaré que cela prouvait que le pouvoir de la justice soit de plus en plus évident et que de plus en plus de personnes la soutiennent.

Née en 1942, Trân Tô Nga est originaire de la province de Soc Trang (Sud). C’est en tant que reporter de Thông tân xa giai phóng (Agence d’information de libération), un des deux organes prédécesseurs de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), qu’elle a été victime de l’agent orange. Son procès contre des firmes productrices de défoliants toxiques a débuté en avril 2014.

VNA/CVN