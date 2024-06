Le Vietnam offre un lycée au district de Huamueng du Laos

Une cérémonie d'inauguration et de remise du lycée du district de Huamueng, province de Houaphanh, au Laos, a été organisée lundi 3 juin. Il s'agit d'un projet financé par l'aide non remboursable du gouvernement vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Le projet a été mis en œuvre conjointement par le Comité populaire de la province vietnamienne de Hoà Binh (Nord) et les autorités de la province lao de Houaphanh. Il représente un investissement total de 156,228 milliards de dôngs (6,1 millions d'USD), dont 126,6 milliards de dôngs provenant de l'aide du gouvernement vietnamien.

Le lycée comprend un bâtiment de salles de classe à deux étages, du matériel scolaire, une maison polyvalente à un étage, un bâtiment administratif à deux étages, une bibliothèque, un dortoir à deux étages, entre autres.

Lors de la cérémonie, Nguyên Phi Long, membre suppléant du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), secrétaire du Comité provincial du PCV de Hoà Binh, a déclaré que ce projet avait pour objet d'améliorer la qualité de l'éducation dans le district de Huamueang. Il contribuera à la formation du personnel local, ouvrant une nouvelle et prometteuse voie pour le développement de l'éducation dans ce district.

Viengsavanh Vilayphone, vice-président du Comité de coopération Laos - Vietnam, a exprimé sa profonde gratitude et adressé ses sincères remerciements au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens pour leur soutien et leur assistance au Laos, particulièrement aux localités défavorisées, notamment la construction d'infrastructures pour l'éducation et la création de conditions favorables pour l'enseignement au Laos.

VNA/CVN