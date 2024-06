Vietjet inaugure un vol direct reliant Hanoï à Melbourne (Australie)

La ligne Hanoï - Melbourne propose deux vols aller-retour par semaine, les mardis et samedis, à bord d'A330. Le 8 juin prochain, Vietjet va inaugurer la ligne Sydney - Hanoï, portant à 58 le nombre de ses vols hebdomadaires reliant le Vietnam et l’Australie.

Selon la directrice générale adjointe de Vietjet, Nguyên Thi Thuy Binh, depuis l’ouverture de son premier vol vers l’Australie en avril 2023, sa compagnie a continué d’élargir son réseau de lignes reliant les cinq plus grandes villes australiennes que sont Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth, Adelaide et Hô Chi Minh-Ville.

L’inauguration des vols Melbourne - Hanoï le 4 juin et Sydney - Hanoï le 8 juin prochain témoigne de l’engagement de Vietjet d’ouvrir plus de vols entre le Vietnam et l’Australie et de fournir des produits de haute qualité aux passagers des deux pays, a-t-elle souligné.

