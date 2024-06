"Bonjour l'été 2024" avec le club "Doc sach cùng con"

Photo : ST/CVN

Organisé par le Club "Doc sach cùng con", le programme "Bonjour l’été 2024" du camp d’été Ecocamp vient d’être inauguré. Destiné aux enfants de 6 à 15 ans, Ecocamp a pour objectif de créer un terrain de jeux ludique et éducatif, mettant à disposition des enfants des expériences et des activités attrayantes pour lesquelles ils manquent de temps pendant l’année scolaire. Ce type de programme suscite nonseulement l’intérêt des enfants, mais également celui de leurs parents.

Photo : ST/CVN

Passer l'été comme bon vous semble. Un temps d'écriture recevant une attention particulière et des réflexions intéressantes de la part des enfants, et pour ceux qui n’ont pas envie d’écrire, l’occasion d’exercer leurs talents de mixologues en créant leur propre cocktail dans l'atelier "Saveurs de la vie".

C’est par ces premières initiatives qu’a commencé "Bonjour l'été 2024". Et ce sont là seulement deux des nombreuses activités créatives proposées par Ecocamp, projet du club "Doc sach cùng con" et de la Docteure Nguyên Thụy Anh, spécialiste en éducation depuis dix ans.

"Le camp d'été Ecocamp permet aux enfants de découvrir de nombreux domaines différents, de la lecture aux sciences en passant par d'autres disciplines artistiques", partage Huong Quyên, mère d'un enfant participant au camp d'été Ecocamp. Pour Nguyên Trong Nghia, élève en 7e classe au collège Tô Hoàng à Hanoï, "ce camp d'été est très bénéfique car il aide les enfants à développer leur indépendance intellectuelle".

Selon la Docteure Nguyên Thụy Anh, un camp d'été comme celui-ci dure seulement 10 jours mais apporte toujours des changements significatifs dans l'attitude des enfants, dans leur manière de partager avec les autres, de se lier aux autres et de résoudre les conflits qui peuvent survenir au cours d’une activité. "C'est un aspect très important. Le camp d'été n'est pas un service de garde d’enfants, ni une session scolaire supplémentaire mais un espace où nos enfants peuvent évoluer dans un environnement différent de leur vie quotidienne et du milieu scolaire, afin d’apprendre à décider par eux-mêmes et à exprimer singularité", s'est déclarée-t-elle.

Des expériences inoubliables

Pendant ces 10 jours du camp d'été, les enfants peuvent non seulement vivre des expériences enrichissantes, mais également échanger avec des professionnels et des membres du club de plusieurs générations sur des questions liées à la psychologie de l'adolescence, à la qualité de vie et à l’esprit critique. Le tout offrant l’occasion de passer un été joyeux, enrichissant et sain.

Par le biais de ces échanges, le programme propose aux enfants et à leurs parents de nombreuses activités emblématiques.

La Docteure Nguyên Thuy Anh a révélé que le programme du camp d'été s’intègre à la vie quotidienne et maintient les connaissances scolaires acquises par les enfants. "Nous organiserons par exemple chaque semaine des visites de musées, notamment des musées d'art moderne, afin de sensibiliser les enfants à l'histoire et aux nouvelles tendances artistiques contemporaines. L'été est la saison idéale pour ce genre d'activités, car les enfants ont davantage le temps d’y participer que pendant l'année scolaire. Nous pourrions aussi organiser des visites de villages artisanaux, non seulement pour s'amuser, mais aussi pour que chaque enfant puisse en tirer des leçons personnelles. Chacun fera ses propres apprentissages et découvertes", a dit Mme Thuy Anh. Et d'ajoter que "j'espère que cet été, les parents seront attentifs et encourageront leurs enfants à participer. C’est l’intérêt des parents qui permettra aux enfants de participer".

Pour l’occasion, le club "Doc sach cùng con" a présenté le documentaire Tre em - Nguoi lon (Enfants - Adultes) du jeune réalisateur Mai Trong Tiên. Ce film raconte les histoires vécues au camp d'été de compétences et d'orientation professionnelle organisé par le club ces dix dernières années.

Avec ce film, il partage une décennie de murmures, de tintamarre, de sourires radieux et d’émotions jubilatoires au sein d'Ecocamp où chaque enfant embarque pour un été dont il se souviendra toujours !

Phuong Mai/CVN