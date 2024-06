Sauvetage d'un skipper étranger à la dérive

Photo : TP/CVN

Après réception, les garde-frontières ont examiné l'état de santé de cet homme et lui ont fourni de la nourriture et l’ont aidé à contacter sa famille.

Selon Quinn Richard Anthony, le 5 avril 2024, il dirigeait un voilier à moteur de l'île de Luçon (Philippines) à la province de Khanh Hoà (Vietnam) à des fins touristiques. Mais à cause des intempéries, le mât s'est cassé et le moteur a été endommagé. Le 3 juin, vers 15h00, alors que son bateau dérivait aux coordonnées 15°00′N - 109°42'E, il a fait signe au bateau de pêche QNg - 55766 TS qui traversait ladite zone maritime. Le bateau vietnamien l'a ramené sain et sauf vers le continent.

VNA/CVN