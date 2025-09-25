Le groupe SK sud-coréen souhaite contribuer au développement du Vietnam

À l’occasion de sa participation au débat général de haut niveau de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies, combinée avec des activités bilatérales aux États-Unis, dans l’après-midi du 24 septembre (heure locale), le président Luong Cuong a reçu Taewon Chey, président du Groupe SK et de la Chambre de commerce et d’industrie de la République de Corée.

Le chef de l’État a souligné que la République de Corée figurait toujours parmi les premiers pays en matière d’investissement et de commerce au Vietnam. Il a mis en avant les contributions concrètes des entreprises sud-coréennes opérationnelles au Vietnam, dont le Groupe SK, qui apportent une contribution importante au développement socio-économique du pays.

Photo : VNA/CVN

Il a salué la coopération active du Groupe SK, notamment sa participation et son soutien au Centre national d’innovation dans la formation d’ingénieurs en semi-conducteurs, ainsi que son partage de solutions d’innovation dans certains secteurs industriels tels que l’énergie au gaz naturel liquéfié (GNL). Il a proposé qu’à l’avenir, le Groupe SK continue de collaborer avec le Centre national d’innovation afin de promouvoir le développement des ressources humaines dans l’industrie des semi-conducteurs, tout en poursuivant ses initiatives et programmes pour renforcer l’écosystème de l’innovation au Vietnam.

Luong Cuong a affirmé que le gouvernement vietnamien attachait toujours une grande importance et créait des conditions favorables aux entreprises compétentes et engagées souhaitant investir au Vietnam.

Pour sa part, Taewon Chey a souligné que le Groupe SK disposait de capacités de premier plan mondial dans le domaine de l’énergie et souhaitait coopérer au développement de secteurs liés au Vietnam, contribuant ainsi à la croissance durable de l’économie vietnamienne. Il a indiqué que le Groupe étudiait actuellement plusieurs projets dans le domaine de l’électricité au gaz naturel liquéfié, et envisageait de proposer l’inscription de certains projets à la Liste des projets de croissance verte, ainsi que de mettre en œuvre un Paquet de solutions énergétiques intégrées au Vietnam.

Il a également remercié le Vietnam d’avoir créé des conditions favorables au déploiement efficace des projets du Groupe, notamment le Centre national d’innovation et plusieurs autres projets importants.

Appréciant les avancées remarquables du Vietnam ces dernières années, Taewon Chey a souhaité que le gouvernement vietnamien continue d’offrir des conditions propices afin que le Groupe SK puisse accompagner et contribuer au processus de développement du Vietnam dans la nouvelle ère.

