La Turquie considère le Vietnam comme un partenaire important en Asie

Le président vietnamien Luong Cuong a rencontré dans l’après-midi du 24 septembre (heure locale) à New York, le président turc Recep Tayyip Erdoğan, à l’occasion de sa participation au débat général de haut niveau de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies, combiné avec des activités bilatérales aux États-Unis.

Luong Cuong a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance au renforcement des relations d’amitié et de coopération avec la Turquie, un partenaire majeur au Moyen-Orient.

Recep Tayyip Erdoğan s’est déclaré impressionné par les réalisations remarquables du Vietnam en matière de développement économique et social, soulignant que la Turquie considérait le Vietnam comme un partenaire clé en Asie. Il a également approuvé la proposition du président vietnamien visant à intensifier les échanges de délégations, notamment de haut niveau, estimant que les deux pays étaient dans une conjoncture favorable pour porter leurs relations à un nouveau sommet.

Les deux dirigeants se sont félicités des progrès notables enregistrés ces dernières années dans les relations bilatérales et ont estimé qu’il existait encore de larges marges de coopération. Ils se sont engagés à œuvrer pour atteindre prochainement l’objectif de 4 milliards de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux, tout en étudiant de nouveaux cadres afin de faciliter davantage le commerce et l’investissement, dont la promotion d’un accord de libre-échange entre les deux pays.

Ils ont également discuté de mesures concrètes pour renforcer la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la défense et de la sécurité, du tourisme et des échanges entre peuples. Ils ont convenu d’intensifier leur coordination lors des forums multilatéraux et ont échangé sur certaines questions internationales et régionales d’intérêt commun.

À cette occasion, le président Luong Cuong a invité son homologue Recep Tayyip Erdoğan à effectuer prochainement une visite au Vietnam. L’invitation a été acceptée.

