Les États membres de l'ASEAN s'engagent en faveur de la biosécurité

Les pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) se sont engagés à respecter les accords et initiatives internationaux et régionaux sur la biosûreté et la biosécurité.

Selon un rapport du Centre d'information et d'éducation sur la santé du ministère lao de la Santé, cet engagement a été pris lors de la 3e réunion consultative sur l'élaboration de la déclaration des dirigeants de l'ASEAN sur la biosûreté et la biosécurité, tenue à Vientiane les 4 et 5 juin.

La réunion a porté sur l'importance de la coopération dans la promotion des initiatives en matière de biosûreté et de biosécurité au sein du bloc.

Cela représentait une étape cruciale dans le renforcement de l'engagement de l'ASEAN en faveur d'un environnement régional plus sûr et plus sécurisé contre les menaces biologiques. L'adoption de la déclaration devrait marquer une étape importante dans la coopération en matière de sécurité sanitaire dans la région.

