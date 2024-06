Le Vietnam participe aux préparatifs pour la réunion des ministres des AE de l'ASEAN

Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre des Affaires étrangères et chef de SOM ASEAN du Vietnam Dô Hùng Viêt a participé les 6 et 7 juin à la réunion des hauts officiels de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (SOM ASEAN), à la réunion du Conseil exécutif du Traité sur la zone exempte d'armes nucléaires de l'Asie du Sud-Est (SEANWFZ ExCom) et à la 17e réunion du Groupe de travail du Conseil de coordination de l'ASEAN sur le Timor Leste (ACCWG-TL).

Ces événements visent à passer en revue les préparatifs généraux pour la 57e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et des conférences connexes qui auront lieu du 24 au 28 juillet 2024 à Vientiane.

Lors des réunions, le vice-ministre Dô Hùng Viêt a contribué efficacement aux discussions, en particulier celles sur la mise en œuvre des priorités de l'ASEAN en 2024, l'orientation de la construction de la Stratégie de mise en œuvre de la Communauté Politique - Sécurité de l'ASEAN 2045, la promotion de l'approche commune de l'ASEAN pour approfondir davantage les relations avec les partenaires, encourager les pays possédant des armes nucléaires à signer le Traité SEANWFZ, promouvoir le rôle et l'approche de l'ASEAN pour soutenir le Myanmar, y compris l'aide humanitaire à la population de ce pays.

Photo : BQT/CVN

Le vice-ministre a affirmé que l'ASEAN devait maintenir une position commune sur la question de la Mer Orientale, comme indiqué dans la Déclaration des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN sur le maintien et la promotion de la stabilité de l'espace maritime, conclue le 30 décembre 2023, en particulier le principe de primauté du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) pour contenir et résoudre pacifiquement les différends ; mettre en œuvre activement, pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale ; construire un Code de conduite en Mer Orientale efficace et substantiel, conformément au droit international, en particulier la CNUDM.

VNA/CVN