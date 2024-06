Le Vietnam participe à des réunions régionales des hauts officiels au Laos

Les 7 et 8 juin, le vice-ministre des Affaires étrangères Dô Hùng Viêt, chef de la délégation vietnamienne des hauts officiels pour les affaires de l’ASEAN (SOM ASEAN Vietnam), a participé aux réunions des hauts officiels de l’ASEAN+3, du Sommet de l'Asie de l'Est (EAS) et du Forum régional de l'ASEAN (ARF) à Vientiane, au Laos.

Lors de ces réunions, le vice-ministre Dô Hùng Viêt a appelé les pays à donner la priorité à la consolidation et à la promotion du rôle des cadres ASEAN+3, EAS et ARF, l'ASEAN jouant un rôle central, afin de contribuer à garantir un environnement pacifique, sûr et stable, favorable aux efforts visant à promouvoir la coopération substantielle, à tirer efficacement parti des nouveaux moteurs de croissance, à soutenir la réduction des écarts de développement, à favoriser le développement des sous-régions, y compris la sous-région du Mékong, pour une croissance inclusive et un développement durable...

Le vice-ministre Dô Hùng Viêt a affirmé qu’il était nécessaire aux pays, en particulier les grands pays, de promouvoir la consultation, le dialogue, la coopération et l'instauration de la confiance, de promouvoir le rôle actif, la responsabilité et les contributions aux efforts visant à réduire les tensions et à trouver des solutions aux problèmes.

Concernant la Mer Orientale, il a souligné la volonté du Vietnam de travailler avec les autres pays afin de faire de la Mer Orientale une mer de paix, de stabilité, de coopération et de développement.

Le vice-ministre a appelé les partenaires à respecter et soutenir la position de principe de l'ASEAN sur la Mer Orientale, en particulier les principes de retenue, de résolution pacifique des différends, de respect du droit international et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Il a également appelé à soutenir les efforts visant à mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et créer un environnement favorable au processus de négociation d’un Code de conduite (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international, en particulier à la CNUDM de 1982.

À cette occasion, le vice-ministre a eu des contacts bilatéraux avec des partenaires de Chine, des États-Unis, d’Inde, d’Australie, de Nouvelle-Zélande, du Pakistan et de République de Corée pour discuter de la coordination dans le cadre des mécanismes guidés par l'ASEAN, ainsi que de certaines questions de coopération bilatérale.

