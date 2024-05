Un diplomate chevronné prend la tête du Centre ASEAN - République de Corée

Photo : asean/CVN

L'inauguration du sixième secrétaire général du Centre ASEAN - République de Corée, Kim Jae-shin, a eu lieu le 27 mai au soir au siège de l'organisation dans l’arrondissement de Jung, au centre de Séoul, avec la participation du secrétaire de l'ASEAN - République de Corée, le général Dr. Kao Kim Hourn.

Kao Kim Hourn supervisera les programmes de coopération entre les membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et la République de Corée (RoK) pour un mandat de trois ans.

Lors de la cérémonie, il a affirmé son engagement envers les relations entre les deux parties et a déclaré que 2024 marquerait le 15e anniversaire du centre et le 35e anniversaire des relations de dialogue ASEAN - République de Corée.

Comme prévu, le sommet ASEAN - République de Corée se tiendra au second semestre.

Le diplomate a également décrit le travail clé du centre pour les trois prochaines années, notamment le soutien aux initiatives de coopération économique durables et mutuellement bénéfiques des deux parties, la facilitation des échanges touristiques et culturels à travers des programmes de renforcement des capacités, et le renforcement de la solidarité et de la collaboration en favorisant la communication et la sensibilisation.

Doté d'une formation en sciences politiques obtenue à l'Université de République de Corée, Kao Kim Hourn a rejoint le ministère des Affaires étrangères en 1980. Il a été directeur général des bureaux des ministères pour l'Asie-Pacifique et l'Asie du Nord-Est.

Fondé à Séoul en 2009, le centre est une organisation intergouvernementale dédiée à l'amélioration du commerce, à la promotion des investissements, à la stimulation du tourisme et à la promotion des échanges culturels et entre les peuples entre le bloc des 10 membres et le pays.

VNA/CVN