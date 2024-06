Les États membres de l'ASEAN doivent renforcer leur solidarité

Les États membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) doivent renforcer leur solidarité, leur intégration économique, approfondir leurs liens politiques et montrer leur position unifiée sur des questions importantes, a déclaré mercredi 5 juin le président du réseau de l’ASEAN de l’Institut d’études stratégiques et internationales (ISIS) de Malaisie, Yose Rizal Damuri.

>> Le Vietnam ne cesse d'œuvrer pour la solidarité de la Communauté de l’ASEAN

>> La Journée de la famille de l’ASEAN renforce la solidarité intra-bloc

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la 37e Table ronde Asie-Pacifique (APR), il a mis l'accent sur le rôle important de l'Asie-Pacifique, notamment à travers le cadre de l'ASEAN, dans la gestion des défis mondiaux.

Il a estimé qu'au milieu des défis géopolitiques et économiques croissants, l'ASEAN devait mettre en place des mesures plus urgentes, suggérant que le bloc maintienne son rôle central et préserve la stabilité, la paix, la prospérité et la résilience de la région.

Concernant le rôle de la région Asie-Pacifique, Yose Rizal Damuri a précisé que la région avait le potentiel de jouer un rôle de premier plan dans l'élaboration d'un nouvel ordre mondial, de soutenir le multilatéralisme, de rechercher des mesures pour résoudre les conflits de manière pacifique et de promouvoir la mise en œuvre des objectifs de développement durable pour le bénéfice de tous. Les objectifs pourraient être consolidés à travers l'ASEAN, a-t-il souligné.

Le Sommet de l'Asie de l'Est, qui rassemble les dirigeants des pays de l'Asie de l'Est et du Pacifique, pourrait être un point de départ pour rechercher des mesures face aux défis économiques tandis que le Partenariat économique régional global (RCEP) pourrait promouvoir un concept global sur la sécurité et la résilience économiques, a-t-il ajouté.

La 37e APR a été organisée du 4 au 6 juin sous le thème "Crise dans un interrègne", attirant la participation de plus de 300 experts.

VNA/CVN