L’ASEAN participe au Forum sur l’entrepreneuriat des femmes des BRICS

>> Cân Tho : bientôt le 6e Festival national de l'entrepreneuriat pour étudiants

>> Le Premier ministre encourage l'esprit d'entreprenariat chez les jeunes

>> Inauguration du Centre d'innovation et d'entrepreneuriat du delta du Mékong

Avec plus de 200 délégués de 35 pays et territoires, le forum est un événement phare de la WBA et fait partie de la présidence russe des BRICS.

Le forum a offert une plate-forme aux sections locales de la WBA, aux représentants du monde des affaires, aux experts et aux autorités pour discuter de la coopération en matière de commerce et d'investissement, de l'accès à la technologie numérique, du développement des industries créatives, des opportunités et défis pour promouvoir le rôle des femmes dans l'industrie et une économie plus inclusive.

Photo : VNA/CVN

Le forum a accueilli l'exposition « Made in BRICS » de produits fabriqués par des femmes. Une plateforme numérique unifiée pour l’entrepreneuriat féminin a été lancée lors du forum, ainsi qu’un concours des meilleures startups féminines. La plate-forme d'alliance sert d'outil partagé d'information et de communication pour les femmes entrepreneures, et le concours aidera à trouver les meilleurs modèles commerciaux de startup à multiplier avec les meilleurs projets des BRICS.

Le 3 juin, lors du forum, une cérémonie de signature d'un protocole d'accord a eu lieu entre des représentants d'entreprises vietnamiennes, lao et russes dans le cadre du projet BRICS Mobility.

Les sociétés vietnamienne V-Exim Solutions et russe RemiLing ont signé un accord d'agent. En outre, l’Institut de recherche en économie, environnement et science des données (IREEDS) du Vietnam et la Faculté d’économie, de finance et de comptabilité de l’Université d’État d’Orel en Russie ont signé un accord de coopération.

Lors de la séance de discussion « Amis des BRICS » du 4 juin, les représentants de l'Indonésie et du Vietnam ont également évoqué les domaines présentant un haut potentiel de coopération.

Ha Thi Hanh, directrice adjointe de l'IREEDS, a déclaré qu'en plus du commerce, les parties peuvent également coopérer dans les domaines de la technologie, du design, de la culture, de l'environnement ou du tourisme pour répondre aux besoins de nombreux pays.

VNA/CVN